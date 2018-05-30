HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Tükürdüklerini yalamak zor gelir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2018 16:24 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: - (CHP'nin siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuru) Onu çekmeleri lazım ama herhalde tükürdüklerini yalamak zor gelir diye düşünüyorum"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'nin siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuruya ilişkin, "Onu çekmeleri lazım ama herhalde tükürdüklerini yalamak zor gelir diye düşünüyorum." dedi.

Elitaş, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP'nin siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuruyla ilgili soru üzerine Elitaş, ittifaktan son derece memnun olduklarını söyledi.

CHP'de bir lider boşluğu olduğunu savunan Elitaş, şöyle konuştu:

"Böyle olduğu için rüzgara göre hareket eden bir dümen var. Başta kimin olduğu belirsiz. Dümensiz bir gemi açık denizde rüzgar ne taraftan eserse oraya gidiyor. Ama şu anda ittifaktan son derece memnunlar. Hatta bize de teşekkür ettiklerini düşünüyorum. Genel Kurul'da da '4 benzemez ittifakını kurmaya muktedir bu yasa konusunda herhalde teşekkür edersiniz.' dedim. Gelip kulağıma teşekkür ettiler. Onu çekmeleri lazım ama herhalde tükürdüklerini yalamak zor gelir diye düşünüyorum. Bir de şu anda iki genel başkan adayı var, müthiş de bir kavga var. Kavga şu, Muharrem İnce, ince ince siyaset yapıyor, Kılıçdaroğlu da kılıç çekmiş, Muharrem'i ince ince doğramaya çalışıyor."

- TÜRKSAT'ın dolar üzerinden tahsilat yapması

Cemiyet Başkanı Altınkaya, ziyarette Basın İlan Kurumunun yerel ve yaygın gazetelere yaptığı yüzde 20 zam için teşekkür etti.

Basın camiasının sorunlarına da değinen Altınkaya, TÜRKSAT'ın uydu televizyonlarından dolar üzerinden tahsilat yaptığını, son zamanlardaki artışla da televizyoncuların zor günler yaşadığını belirtti.

Elitaş, Altınkaya'nın dile getirdiği sorunlar üzerine de şu değerlendirmede bulundu:

"Bundan esnafımız da dertli. Kayseri'de ev ve iş yeri kira fiyatları da dolar üzerinden. Bir ay içerisinde suni operasyonlarla yapılan döviz operasyonu bir ay içerisinde yüzde 20'nin üzerinde döviz fiyatlarında artışı beraberinde getirdi. Biz daha önce bütün kira işlemlerinin TL cinsinden yapılması için kanun çıkarmıştık. Ancak büyükşehirlerdeki alışveriş merkezlerindeki yabancı markaların kendi kiralarını ödemeleri döviz cinsinden yapma istekleri üzerine yeniden düzenleme yaptık. Bu konuda da şunu teklif etmek gerekir, 'olağanüstü durumlarda döviz bazında beklenmeyen bir artış ortaya çıktığı zaman TEFE, TÜFE'nin belirli bir oranı kadar artış yapılması yasaktır ya da artış yapılamaz' gibi hüküm koymakta fayda var. Biz, bir 1994 yılında, sonra 2001 yılında böyle bir şey yaşadık, en son geçici olmak üzere 18 Mayıs tarihi itibarıyla böyle bir hadise yaşadık."

Elitaş, Kayseri Yüksek Hızlı Tren ihalesinin de ağustos ayında sonuçlanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

PARTNERBen olsam beni bırakmazdımBen olsam beni bırakmazdım
AK Parti'li Elitaş: CHP'de müthiş bir kavga varAK Parti'li Elitaş: CHP'de müthiş bir kavga var
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı planTürkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Kayseri Gazeteciler Cemiyeti

En Çok Okunan Haberler

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Seçim iptal mi olacak? AYM iddiasına AK Parti'den ilk açıklama

Seçim iptal mi olacak? AYM iddiasına AK Parti'den ilk açıklama

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

Beştepe'de tarihi MGK

Beştepe'de tarihi MGK

CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto

CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto

Hayko Bağdat: Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir

Hayko Bağdat: Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.