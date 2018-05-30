KAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'nin siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuruya ilişkin, "Onu çekmeleri lazım ama herhalde tükürdüklerini yalamak zor gelir diye düşünüyorum." dedi.

Elitaş, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP'nin siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuruyla ilgili soru üzerine Elitaş, ittifaktan son derece memnun olduklarını söyledi.

CHP'de bir lider boşluğu olduğunu savunan Elitaş, şöyle konuştu:

"Böyle olduğu için rüzgara göre hareket eden bir dümen var. Başta kimin olduğu belirsiz. Dümensiz bir gemi açık denizde rüzgar ne taraftan eserse oraya gidiyor. Ama şu anda ittifaktan son derece memnunlar. Hatta bize de teşekkür ettiklerini düşünüyorum. Genel Kurul'da da '4 benzemez ittifakını kurmaya muktedir bu yasa konusunda herhalde teşekkür edersiniz.' dedim. Gelip kulağıma teşekkür ettiler. Onu çekmeleri lazım ama herhalde tükürdüklerini yalamak zor gelir diye düşünüyorum. Bir de şu anda iki genel başkan adayı var, müthiş de bir kavga var. Kavga şu, Muharrem İnce, ince ince siyaset yapıyor, Kılıçdaroğlu da kılıç çekmiş, Muharrem'i ince ince doğramaya çalışıyor."