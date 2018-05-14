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"Tüm dünya ülkeleri ortak ses olmalı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Kudüs'ü İsrail'e başkent yapmaya kalkmak, iki devletli çözümü reddetmek, barış için kurulan masaya tekme atmaktır" - "Tüm dünyayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin sözüne kulak vermeye davet ediyorum. Dünyanın iyiliği ve huzuru için tüm dünya ülkeleri ortak ses olmalıdır"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kudüs'ü İsrail'e başkent yapmaya kalkmanın iki devletli çözümü reddetmek ve barış için kurulan masaya tekme atmak anlamına geldiğini vurgulayarak, dünyanın iyiliği ve huzuru için tüm ülkelerin ortak ses olması gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan Filistinlilerin şehit edilmesini değerlendirdi.

Yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Çavuşoğlu, "ellerinde bayraklarla barışçıl gösteri yapan masumlara işgal uğruna, tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen vahşi saldırıları" kınadığını vurguladı.

Çavuşoğlu, "Defalarca ifade ettiğim gibi Kudüs'ü İsrail'e başkent yapmaya kalkmak, iki devletli çözümü reddetmek barış için kurulan masaya tekme atmaktır. ABD'nin elçiliğini taşımakta ısrar etmesi, yaşanan olaylardan da görüldüğü gibi bölgede çok büyük bir provokasyon hamlesidir." ifadelerini kullandı.

- "Tüm insanlığı hedef alan bir karar"

Kudüs'ün herhangi bir şehir olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Peygamberlerin ayak izlerini barındıran, İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'ü Kudüs yapan değerlere düşmanlık gütmek hiç kimsenin haddine değildir. Bu talihsiz girişim sadece Filistin ya da Müslümanları değil, Kudüs'ün kutsiyetine inanan tüm insanlığı hedef alan bir karardır. Bu zamanda 'İsrail'e hizmetkarlık' anlamına gelen bu adımı atmak, dünyada barışı istememektir. Adeta 'Kudüs'te biraz yakıp yıkalım' denilerek, kan ve vahşete yatırım yapılmıştır."

Çavuşoğlu, inşa ve yaşatma üzerine kurulu, kötülüğe karşı iyiliği yayan bir medeniyetin mensupları olduklarını ve Kudüs'e saplanan hançeri asla müsamaha ile karşılayamayacaklarını dile getirdi.

- "BM kararlarına aykırı kararı reddediyoruz"

İnsanı insan yapan vasıfların başında gelen merhametin kaybedilmesi durumunda dünyada yaşamanın çok zorlaşacağını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm İslam aleminin yanı sıra çatışma istemeyen tüm kesimlerin umudu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, 'Hukuku çiğneyen BM kararlarına aykırı kararı reddediyoruz.' Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ABD'nin Kudüs kararına karşı 128 ülke net tavır koymuştur.

Tehditle sadece 9 ülkenin desteğini alabilen bu girişimde ısrarcı olanlar, dünyaya meydan okumaktadır. Dünya, kendilerini üstün sayanlardan çok daha büyüktür. Dünya 5'ten büyüktür. Bu açıdan tüm dünyayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin sözüne kulak vermeye davet ediyorum. Dünyanın iyiliği ve huzuru için, tüm dünya ülkeleri ortak ses olmalıdır."

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