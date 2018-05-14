"Tüm dünya ülkeleri ortak ses olmalı"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kudüs'ü İsrail'e başkent yapmaya kalkmanın iki devletli çözümü reddetmek ve barış için kurulan masaya tekme atmak anlamına geldiğini vurgulayarak, dünyanın iyiliği ve huzuru için tüm ülkelerin ortak ses olması gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan Filistinlilerin şehit edilmesini değerlendirdi.

Yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Çavuşoğlu, "ellerinde bayraklarla barışçıl gösteri yapan masumlara işgal uğruna, tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen vahşi saldırıları" kınadığını vurguladı.

Çavuşoğlu, "Defalarca ifade ettiğim gibi Kudüs'ü İsrail'e başkent yapmaya kalkmak, iki devletli çözümü reddetmek barış için kurulan masaya tekme atmaktır. ABD'nin elçiliğini taşımakta ısrar etmesi, yaşanan olaylardan da görüldüğü gibi bölgede çok büyük bir provokasyon hamlesidir." ifadelerini kullandı.