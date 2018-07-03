CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çocuklarımıza yönelik her türlü şiddet ve istismarın önlenmesi adına, eğitim ve hukuk başta olmak üzere yapılacak tüm düzenlemelere katkı koymaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, küçük Eylül ve Leyla'nın öldürülmeleri nedeniyle Twitter'dan, paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Eylül, Leyla ve daha niceleri... Yüreğimiz bu acıları artık kaldırmıyor. Çocuklarımıza yönelik her türlü şiddet ve istismarın önlenmesi adına, eğitim ve hukuk başta olmak üzere yapılacak tüm düzenlemelere katkı koymaya hazırız. Gelin, bu ayıba artık bir son verelim." ifadelerini kullandı.

