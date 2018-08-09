HABER

Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.08.2018 09:57 | Son Güncelleme

CHP'de Kurultay için Genel Merkeze muhalifler noter onaylı 618 imza sunmuştu. Bu kişilerden 31’i imzasını geri çekti, beşinin istifa etmiş olduğu, dördünün mükerrer nitelikte bulunduğu, dördünün ise fotokopi evrak olduğu belirtilmişti. Beş imza ise gündem maddesi eklenmediği için yok hükmünde sayılırken, 569 imzayla Genel Merkez kurultay yapılmayacağını bildirmişti.

Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum

CHP’de kurultay tartışması sürerken, imzasını çeken 31 kurultay delegesinden bazıları Akşam'dan Ercan Öztürk'e açıklamalarda bulundu.

"İŞTEN ATMAKLA TEHDİT ETTİLER"

Hüseyin Çiçek (Sivas): ‘Değişim olsun’ diyerek imzamı verdim. İlk önce telefonlar gelmeye başladı. Daha sonra bu telefonların söylemleri tehdide dönüştü. Bizim İstanbul’daki CHP’li belediyelerde bir sürü çalışan yakınımız var. Onları işten atmakla tehdit ettiler. Sonra onlar zarar görmesin diyerek imzamı çektim.

"HALK TV’DE İZLEDİM, SONRA VAZGEÇTİM "

Maruf Kızılağaç: Ben partide değişim değil sadece kurultay olsun, Kemal Bey güven alsın istiyordum. Halk TV’de Muharrem İnce’yi izledim. Bir Genel Başkan adayının “Gidin delegelere baskı yapın” çıkışı zoruma gitti. Ertesi gün imzamı geri çektim. Baskı olmadı.

"MUHARREM'E GICIK OLDUM"

Aydın Paksak (Mardin): Hep yenildik hep ezildik. Artık kabullenemedim. İmza verdik. Sonra geri çektik. Neden çektim bilmiyorum. Kıramayacağım birileri ikna etti. Son gün çektik.

Eyyüp Kalkan: Vallahi kardeş Muharrem’e gıcık oldum. Önce dedi ben aday olmayacağım. Sonra çıktı Kılıçdaroğlu’nun karşısına.

"85 YAŞINDAKİLERLE DEĞİŞİM OLMAZ"

Üstüner Karacaoğlu (Erzurum): Ben değişim olsun diye imza verdim. İmza verirken de kimseye sormadım. Sonra Önder Sav ve küskünler arayınca sinirlendim. Kardeşim 85 yaşındaki adamla mı değişim yapacağız. Artık bu kişilerden bıktık. Değişim olacaksa yeni insanlarla olmalı. İmzamı geri çektim.

"O GÜN ÖYLE İCAP EDİYORDU"

Ali Yılmaz (Gaziantep): Seçim öyle sonuçlanınca çok sinirlenmiştim. O kızgınlıkla gidip imza verdim. İmza verirken kimseye danışmadım. Sonra kızgınlığım geçti imzamı çektim. Bunun altında bir şey aramayın.

Mehmet Şerif Memioğlu (Bingöl): O gün öyle icap ediyordu. İmzamı verdim. Yönetimin değişeceğini söylediler. Ben de pişman oldum. Gidip imzamı çektim.

PARTNER11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Genel Başkanı Kaan ve beraberindeki heyeti kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Genel Başkanı Kaan ve beraberindeki heyeti kabul etti
Kılıçdaroğlu: TL'nin değer kaybını önlemek için Amerika'ya heyet üzerine heyet gönderiyorlarKılıçdaroğlu: TL'nin değer kaybını önlemek için Amerika'ya heyet üzerine heyet gönderiyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP Kurultay Olağanüstü Kurultay

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Eski ABD Başkanı kitap yazdı milyon sattı: 'Türk terörist...'

Eski ABD Başkanı kitap yazdı milyon sattı: 'Türk terörist...'

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

İlginizi Çekebilir

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Okuyucu Yorumları 17 yorum
Pisliksiniz hepiniz vatan haini sıfatı sizin üstünüze cuk oturuyor
“bizim istanbul chp li belediyelerde çalışan çok yakınımız var işsiz kalırlar diye korktum” ülke düşüncesi sıfır sadece ben
CHP ye oy verip akp lilere çomar, cahil diyen arkadşlara sesleniyorum şu oy verdiğiniz partiye bi göz atın başkan yapmaya çalıştığınız adamın halini koltuk sevdalılarını bir görün sonra dönüp aynaya bakın nerede yanlış yapıyoruz diye 10 kere düşünün
hep doğu bölgesi ve hep saçma sebepler. bu bildiğin kumpas olmuş değişim isteyenlere. son gün çek imzayı ki imza toplayanların yeni imzalar için zamanı kalmasın. benden bu kadar bundan sonra chp'ye ne bir tek oy veririm ne de bir yerde savunur kollarım. artık net olarak görüyorum ki 24 yıldır iç içe olduğum partim işgal edilmiş ve kurtarılması da imkansız.
Demokrasi bu döneklere mi kaldı yani?
eyyyyyyyyyyyyyy kemal bir türlü adam olamadın 12 seçim kaybettin hala arlanmadın utanmadan da seçim sonrası kutlama yapan akp yi seçimin kaybedeni ilan ettin yazıklar olsun
geç akpartiye muharrem
dönek ve yalamalar sadece akp ve mhp de yok heryerdeler....
Fırıldak çok kardeşim
para yemişler belli..
vatanhaini koltuk sevdalisi aşşağılık satılmışlarsınız!
eyyy kılıçtaroğlu senin bu durumda bahçeliden ne farkın kalıyor,koltuk sevdam yokmuş pehhh...
Şu cevaplara bakar mısınız? Biz boşuna şizofrenik chp seçmeni demiyoruz. Delegesi bile böyle abuk sabuk işte
İmza verirken seni zorladılar mı şimdi niye geri çekiyorsun Ya vermeyecektin ya çekmeyecek tin. Ata sözü ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Aslında beni hiç ilgilendirmiyor ama döneklik yapanlara tepkisiz kalamadım
müthiş bir oynaklık. %85 i yalan söylüyor. Muhteşem 31 ler vakkası...
Yani her partide demek ki tehdit falan koltuk sevdası oluyormuş. AKP'den bir farkınız yok hiç bir partinin farkı yok! Herkes koltuk peşinde
BUKADAR DİLLENEN ARTIK YAPILMASININ KAÇINILMAZ OLAN KURULTAYI İMZALAR BAHANE EDİLEREK GEÇİŞTİRİLMESİ HEM CHP UYE HEMDE DEMOKRASİYE HİÇ YAKIŞMIYOR HER NE ZAMAN OLURSA OLSUN BİR KISIM VEKİL VE PARTİLİLER MUTLAKA ÖNEMSENMELİDİRKİ DÜZLÜGE ÇIKILSIN DEGİLSE HİÇ BİTMEYEN BİR KAVGA SÜRER GİDER BUDA AKP NİN İŞİNE GELİR HEMEN ACİL SEÇİMLİ KURULTAYI BEKLİYOR TÜRK MİLLERTİ BIRAKIN İMZAYI
Diğer Haberler
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

Mustafa Destici: Yasa çıkarsa Abdullah Öcalan idam edilir

Mustafa Destici: Yasa çıkarsa Abdullah Öcalan idam edilir

İYİ Parti'den istifa eden isimlerde ortalığı karıştıracak sözler!

İYİ Parti'den istifa eden isimlerde ortalığı karıştıracak sözler!

Son dakika: CHP MYK toplantısı sonrası Bülent Tezcan'dan flaş açıklama

Son dakika: CHP MYK toplantısı sonrası Bülent Tezcan'dan flaş açıklama

CHP'de imzasını geri çeken 31 delegenin isimleri ortaya çıktı! İşte o liste...

CHP'de imzasını geri çeken 31 delegenin isimleri ortaya çıktı! İşte o liste...

CHP'de büyük değişim geliyor!

CHP'de büyük değişim geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.