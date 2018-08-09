Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum

CHP’de kurultay tartışması sürerken, imzasını çeken 31 kurultay delegesinden bazıları Akşam'dan Ercan Öztürk'e açıklamalarda bulundu.
"İŞTEN ATMAKLA TEHDİT ETTİLER"
Hüseyin Çiçek (Sivas): ‘Değişim olsun’ diyerek imzamı verdim. İlk önce telefonlar gelmeye başladı. Daha sonra bu telefonların söylemleri tehdide dönüştü. Bizim İstanbul’daki CHP’li belediyelerde bir sürü çalışan yakınımız var. Onları işten atmakla tehdit ettiler. Sonra onlar zarar görmesin diyerek imzamı çektim.
"HALK TV’DE İZLEDİM, SONRA VAZGEÇTİM "
Maruf Kızılağaç: Ben partide değişim değil sadece kurultay olsun, Kemal Bey güven alsın istiyordum. Halk TV’de Muharrem İnce’yi izledim. Bir Genel Başkan adayının “Gidin delegelere baskı yapın” çıkışı zoruma gitti. Ertesi gün imzamı geri çektim. Baskı olmadı.
"MUHARREM'E GICIK OLDUM"
Aydın Paksak (Mardin): Hep yenildik hep ezildik. Artık kabullenemedim. İmza verdik. Sonra geri çektik. Neden çektim bilmiyorum. Kıramayacağım birileri ikna etti. Son gün çektik.
Eyyüp Kalkan: Vallahi kardeş Muharrem’e gıcık oldum. Önce dedi ben aday olmayacağım. Sonra çıktı Kılıçdaroğlu’nun karşısına.
"85 YAŞINDAKİLERLE DEĞİŞİM OLMAZ"
Üstüner Karacaoğlu (Erzurum): Ben değişim olsun diye imza verdim. İmza verirken de kimseye sormadım. Sonra Önder Sav ve küskünler arayınca sinirlendim. Kardeşim 85 yaşındaki adamla mı değişim yapacağız. Artık bu kişilerden bıktık. Değişim olacaksa yeni insanlarla olmalı. İmzamı geri çektim.
"O GÜN ÖYLE İCAP EDİYORDU"
Ali Yılmaz (Gaziantep): Seçim öyle sonuçlanınca çok sinirlenmiştim. O kızgınlıkla gidip imza verdim. İmza verirken kimseye danışmadım. Sonra kızgınlığım geçti imzamı çektim. Bunun altında bir şey aramayın.
Mehmet Şerif Memioğlu (Bingöl): O gün öyle icap ediyordu. İmzamı verdim. Yönetimin değişeceğini söylediler. Ben de pişman oldum. Gidip imzamı çektim.
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