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"Tüm limanlarımızda mavi kart uygulaması var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.07.2018 17:25 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar: - "Türkiye'de 296 limanda yani bütün yat limanlarında mavi kart uygulamasını başlatmış durumdayız" - "Türkiye'de 459 mavi bayraklı plajımız ve 22 mavi bayraklı yatımız var. Dünyada şu anda bu konuda 3. sıradayız. Biraz daha gayret edersek İspanya ve İtalya'nın önüne geçersek birinci sıraya yükselme ihmalimiz var"

İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Türkiye'deki bütün limanlarında mavi kart uygulamasının bulunduğunu söyledi.

Birpınar, İzmir ziyaretinin ardından Çeşme Setur Marina'da bulunan Mavi Kart Atık Alım Noktası'na yaptığı inceleme gezisi sonrasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait tekne ile ilçenin mavi bayraklı koylarını gezdi.

Birpınar, bindiği tekneden telsiz aracılığıyla Sahil Güvenlik ekiplerinin mavi kart uygulamasına katıldı.

İncelemelerinin ardından kıyada basın mensuplarına sistemin nasıl çalıştığını uygulamalı şekilde anlatan Birpınar, Türkiye'nin denizlerini korumak için çalıştıklarını belirtti.

Birpınar, mavi kart uygulamasının 2011 yılında başlatıldığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Türkiye'de 296 limanda yani bütün yat limanlarında mavi kart uygulamasını başlatmış durumdayız. Sadece sivil değil, resmi teknelerde de lavabo varsa, tuvalet varsa, pis suları varsa onları belli aralıklarla buradaki sisteme veriyorlar. Bunu da mavi kart sistemiyle belgeliyorlar. Yetkiyi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na devrettik, zaman zaman tekneleri durdurup atığını en son ne zaman verdiğini soruyor. Sistemden de online olarak görüyor. 4 gündür atıklarını vermemişse ve denizdeyse onları ne yaptın diye soruyorlar. Buna cevap veremiyorsa o teknelere biz denizi kirlettiklerinden dolayı cezalar yazıyoruz."

Birpınar, sadece Türk bayraklı teknelere değil yurt dışından 3 gün süre ile ülkemize gelen teknelerin de mavi kart sistemini kullanmalarının zorunlu olduğunu belirtti.

Proje kapsamında bütün limanlarda evsel çöpleri de ayrıştıran bir sistem kurduklarını kaydeden Birpınar, bu sayede o çöplerin de ekonomiye kazandırılmasını sağladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin temiz plajlara sahip olduğuna dikkati çeken Birpınar, "459 tane mavi bayraklı plajımız var. 22 tane mavi bayraklı yatımız var. Dünyada şu an da bu konuda 3. sıradayız. Biraz daha gayret edersek İspanya ve İtalya'nın önüne geçersek birinci sıraya yükselme ihmalimiz var." şeklinde konuştu.

Birpınar, vatandaşlardan atıklarını denize bırakan tekneleri görmeleri durumunda 24 saat açık olan Alo 181 Çevre Hattına bildirimde bulunmalarını istedi.

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Gezi liman Mavi Bayraklı plajlar mavi kart Sahil Güvenlik ekipleri ziyaret

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