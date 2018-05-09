MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Diyorum ki 24 Haziran'da millet iradesiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen tesis edilecek, milli huzur ve istikbalin önündeki tüm ayrık otları temizlenecek, tüm oyunlar bozulacaktır." ifadesini kullandı. Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter'dan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fransa'da yayımlanan bildiriye sert tepki gösteren Bahçeli, "Fransa'nın tartışmalı ve tavsamış eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin de aralarında bulunduğu 300 sözde Fransız yazar çizer, kuru ve küf bağlamış akıllarınca, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler." açıklamasını yaptı. Bahçeli, şöyle devam etti: "Şu densizliğe bakar mısınız? Vermeyince Mabud neylesin Mahmut. Değil 300 sözde aydın müsveddesi, Fransa’nın alayı böyle bir şuursuzluğa düşse, Avrupa'nın her ülkesinden Haçlı müfrezeleri düzülüp sefere çıksa ne olacak, nereye varabilecek? Dinin sahibi Allah'tır. Kur'an Allah kelamıdır. Kelam Allah'ınsa manen koruma ve kefalet de Allah’ın olacaktır. Kimin ne haddinedir Allah'ın ayetlerini değiştirmek ve dokunmak? Asırlarca İncil üzerinde tahrifat ve tahribat yapanlar, işi gücü bıraktı da Yüce Kitabımıza mı gözü diktiler? İnanca saygı insan hakkıdır, bu hakka riayet edecek ülke nerede? Fransızlar, buna da Fransız demek ki? Allah’ın hikmetinden sual olunmaz, kelamından kuşku duyulmaz. Hak din, Allah indinde İslam'dır. Yüce Yaratanımız öyle buyurmuyor mu; kim Allah’ın ayetlerini inkar ederse şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görendir."

"Hakikat iki kişiye muhtaçtır: Biri onu dillendiren, diğeri onu anlayan." sözünü hatırlatan Bahçeli, tarih boyunca dilden dile akan, elden ele aktarılan, gönülden gönüle akıtılan hakikat ve hidayet ilkelerinin Müslüman kalplerde kök tuttuğunu, kuvvetle tutunduğunu vurguladı. Bahçeli, "Fransızların teşebbüs ettiği çirkinliğe laf yetiştirmek bir bakıma zaman kaybı, misliyle cevap vermek bir yönüyle emek israfıdır. Onlar gitsin, Kilise çanlarını dinlesinler, işleyip işleyip çıkardıkları günahlarını dert etsinler. Kuran-ı Kerim ilahi hükümdür, hüküm ise Allah’ındır." ifadesini kullandı. - "Merak ediyorum; yangın nerededir?" Son günlerde bir Afrika atasözünden hareketle karanlık bir siyaset kampanyasının gündemde tutulduğunu aktaran Devlet Bahçeli, "Neymiş; 'Aslan, sırtlan, zebra ve ceylan sırt sırta koşuyorlarsa orman yanıyor' demekmiş. Merak ediyorum; yangın nerededir? Aslan kimdir? Sırtlan, zebra, ceylan kimlerdir? Bu kapsamda acaba koşanların istikameti neresidir?" sorularını yöneltti. "Benim bildiğim sadece kovalanınca hızlı koşmak mümkündür." açıklamasında bulunan Bahçeli, kararmış vicdanlarında bulamadıklarını, karanlık viranelerinde kaybettiklerini sokak lambasında arayanların, çıtırtıdan ürken sincap gibi tabana kuvvet kaçanlar olduğunu bildirdi.

- "Kuzular sahipsiz değildir" Bahçeli, aslında yananın orman olmadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Orman yakmak değil, ormanı muhafaza etmek asıl ve lazımdır. Yapılan da budur. Ancak orman da çakalsız olmayacak, çakallar ise kuzunun bol olduğu yeri değil, sahipsiz kaldığı yerleri seveceklerdir. Çok şükür, kuzular sahipsiz değildir. Doğan görünümlü şahin devri bitti derken, insan görünümlü çakalların pusuya yatıp, punduna getirip, milleti ve devleti pula çevirmek için durum ve ortam kolladıklarını da görmüş olduk. Uyarıyorum, bitpazarının kuralları geçmiyor, sinekli yoğurdun alıcısı bulunmuyor. Hadi başka kapıya. Yusuf Has Hacib yine taşı gediğine koymuş: 'Düşman kaçarsa bu yeterlidir, izleme onu; ileri giden doyuncaya kadar yer kamçıyı.' Kaçan, kaçmaya heveslenen, kaçak güreşen, kibriti çakıp araziye uymak için hazırlık yapan kim varsa, diyorum ki geçti Borun pazarı, sürün eşeğinizi Niğde'ye." İddia sahiplerine, Yusuf Has Hacib'in, "Varsa ateş yaklaşma, eğer yaklaşırsan hazır ol yanmaya." sözü hatırlatan Bahçeli, "Emin olunuz leyleğin ömrü laklakla geçermiş, horozu çok olan köyün sabahı da geç olurmuş. Çürük çarık zihniyetlerin hal-i pür melali aynen budur. Aslanla ceylanın sırt sırta koşması yangın sonucuysa şayet, Hacı Bektaş-i Veli'nin kucağındaki dostlukları nedir peki? Burada da mı orman yanıyor? Hem yangın çıkarmak için uğraşsınlar, hem de sözde yangından şikayet etsinler zavallılar, bu kadar mı aciz, bu kadar mı çaresizsiniz?" görüşlerine yer verdi.

- "İhanetle sadakat aynı gövdede buluşamazlar" Meşe ile çınarın birbirinin gölgesinde büyüyemeyeceğine işaret eden Bahçeli, ihanetle sadakatın da aynı gövdede buluşamayacaklarını bildirdi. Millet ile zilletin yangın da olsa dip dibe, yan yana, yanak yanağa bulunamayacakların, tarih boyunca da bulunmadıklarını vurgulayan Bahçeli, bu durumun devam edegelen bir insanlık gerçeği olduğunu belirtti. Bahçeli, şu ifadeledi kullandı: "Madem söz hayvanlardan açıldı, alın size bir misal: Tilki gün doğarken gölgesine bakıp demiş ki; bugün öğle yemeği için bir deve bulacağım. Ve bütün sabahı bir deve arayarak geçirmiş. Öğle üzeri tekrar gölgesini görünce bu defa da fare bana yeter demek zorunda kalmış. Anlayana. Ekonomik kriz çığırtkanlığı yapanlar, davulun kasnağına vuranlar, küresel simsar ve senaryolara bel bağlayanlar, hatırınızdan çıkarmayınız ki, ağılda oğlak doğsa ovada otu biter. Endişe etmeyin, vatanın ekmeği size bile yeter. Serçeden korkanlar darı ekmezler. En doğru yol ise en dikensiz yol değildir. Kötümserlik ekenler, mağlubiyet biçecektir. Karamsarlık aşılayanlar melanet salgınına tutulanlardır. Çabalar beyhude, emeller boşunadır. Cumhur İttifakı siyasi kundakçılara 24 Haziran'ı dar edecektir."