Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ne zaman yapılırsa yapılsın, ister yerel ister genel ister erken ister zamanında tüm seçimler için BBP teşkilatlarıyla hazırdır." dedi. Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uyum yasası sürecine destek verdiklerini belirten Destici, bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini söyledi. İkinci uyum yasası paketi ile ilgili çalışmaların sürdüğüne işaret eden Destici, bu paketin hızla TBMM'ye getirilmesini, başta darbe anayasasının ürünü olan antidemokratik Siyasi Partiler Yasası'nın demokratikleştirilmesini ve seçim yasalarının da demokratikleştirilerek yeni sisteme uyumlu hale getirilmesini beklediklerini vurguladı. - "AB önce aynaya baksın" Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Türkiye Raporu'na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Destici, "AB Türkiye'ye karşı hiçbir zaman samimi olmadı, hep çifte standart içinde oldu. Verdiği sözlerin hiçbirisini de yerine getirmedi ve Türkiye'yi şu anda haksız bir şekilde eleştiriyor. Türkiye'nin bazı şeyleri yerine getirmediğini ifade ediyor. Halbuki önce bir aynaya baksa, bugüne kadar Türkiye'ye hangi sözleri vermiş, hangilerini yerine getirmiş, hangilerini getirmemiş olduğunu görse, bu konuda herhalde tek laf edecek hatta ağzını açacak bir durumu olmadığını görecektir." ifadelerini kullandı.

- "Şu anda bir şey söylemenin erken olacağını düşünüyorum" Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli'nin görüşmesi var. Dolayısıyla o görüşmeden çıkan sonuca göre kamuoyuyla, basınla düşüncelerimizi paylaşacağız. Herkesin Türk siyasetinde, demokrasisinde erken seçim isteme gibi bir hakkı vardır. Ama seçim kararı alınabilmesi için Meclisin çoğunluğunun kararı gerekmektedir. Şu anda bu çoğunluk iktidar partisinin elindedir. Onun için bu görüşmede ben inanıyorum ki nihai bir karara varılacak ve Türkiye erken seçime mi gidecek yoksa seçimler zamanında mı yapılacak, bunu bu görüşmeden sonra göreceğiz. Şu anda bir şey söylemenin erken olacağını düşünüyorum." Destici, parti olarak siyaseti birilerini eleştirmek, açığa düşürmek için yapmadıklarını, ülke ve millet için doğru olan neyse onun için yaptıklarını dile getirdi. Kuruldukları günden bu yana gerçekçi bir siyaset izlediklerine işaret eden Destici, "Onun için bu görüşmeden önce yapılacak değerlendirmelerin çok anlamlı ve sonuca yönelik olmayacağını düşünüyorum." dedi.