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Tümer: "Sığınmacıların huzurlu bir ortamda dönmelerini umut ediyoruz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 09:35 | Son Güncelleme

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların huzurlu bir ortamda ülkelerine dönmelerini umut ettiklerini söyledi.Tümer, Adana’nın merkez Sarıçam ilçesi Buruk mevkisindeki Çadırkent mülteci kampında Suriyeli misafirlerle görüştü ve çeşitli incelemelerde bulundu.Mülteci Kampı Yönetici Yardımcısı İsmail Gök’ten kamptaki günlük hayatla ilgili bilgi alan Tümer, personelin 24 saat esasıyla çalışmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Tümer: "Sığınmacıların huzurlu bir ortamda dönmelerini umut ediyoruz”

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların huzurlu bir ortamda ülkelerine dönmelerini umut ettiklerini söyledi.
Tümer, Adana’nın merkez Sarıçam ilçesi Buruk mevkisindeki Çadırkent mülteci kampında Suriyeli misafirlerle görüştü ve çeşitli incelemelerde bulundu.
Mülteci Kampı Yönetici Yardımcısı İsmail Gök’ten kamptaki günlük hayatla ilgili bilgi alan Tümer, personelin 24 saat esasıyla çalışmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Suriyelilerin çalıştığı kamptaki tekstil atölyesi, günde 400’e yakın hastaya hizmet veren hastane ile domates, biber, patlıcan, mantar yetiştirilen seraları da gezen Tümer, eğitim-öğretim gören gençleri de sınıflarında ziyaret etti.
Kampta 8 binin üzerinde öğrenci ve toplamda 15 bin çocuk olduğunu öğrenen Tümer, 10 mahallede 35 bin kişinin yaşadığı çadır kentteki mültecilerin Suriye’de durumun normale dönmesi halinde kendi topraklarına dönmek istediğine işaret etti. Tümer, Suriye’deki savaşın sona ermesini bekleyen sığınmacıların huzurlu bir ortamda yeniden ülkelerine dönmelerini umut ettiklerini vurguladı.
Çadırkentteki 100 personel ve 20 güvenlik görevlisinin canla başla görev yaptığını, kamptaki hastaneye gerekli ve yeterli ilaç temini yapılması gerektiğini ifade eden Tümer, “Büyük özveriyle çalışan doktorlar için veri giriş personeli istihdam edilmeli. Doktorlar günde 300-400 hastaya bakıyor. Dolayısıyla tek başlarına hem defter kaydı tutup hem de acil gelen hastaya sağlıklı bir hizmet sunması beklenemez. Doktorların ve hastanenin ihtiyaçları acilen gözden geçirilmeli” diye konuştu.

Tümer:

Tümer:

Tümer:

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