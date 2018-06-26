Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu görevine devam edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) toplayacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, kurultay iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu görevine devam edecek. Bugün 3.5 saat toplantı yaptık. Geleceği planladık. Kurultay planımız yok" dedi.

Özkan, "CHP olarak karşımızdaki büyük sorunları biliyoruz. Türkiye'yi bulunduğu dar boğazdan çıkarmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Ahmet Hakan, CNN Türk'te seçim sonuçlarını değerlendirdiği 'Tarafsız Bölge' programında "Ankara'daki güvenilir gazeteci kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu yarın (bugün) istifa edecek" iddiasını ortaya atmıştı.

Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman da Twitter’dan, “Aldığım duyumlara göre yarın toplanacak MYK da #kemalkılıçdaroğlu GB görevini @vekilince ye devretmek için kurultayı en kısa zamanda toplayacağını açıklayacakmış. Zaten olması gereken buydu ama Kemal Bey’in bunu bu kadar çabuk yapacak olması açıkcası şaşırttı beni” ifadelerini paylaşmıştı.

