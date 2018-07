Tuncay Özkan: Kurultay ile ilgili yeterli sayı bulunduğunda gereğini yerine getiririz (Geniş haber) 

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, kurultay tartışmalarına ilişkin, "İl ve ilçe başkanlarımıza soruyoruz; onlardan gelen bize ulaşan verileri değerlendirdiğimizde arkadaşlarımızın 438 kadar imza toplayabildiklerini görüyoruz. Hadi diyelim 470 rakamına ulaşabilirler maksimum olarak düşünüyoruz. Delegelerimizin 'evet' diyebileceğini düşünmüyorum. Ama delegemiz 'evet' derse boynumuz kıldan ince ne derse onu yaparız. Bu konuda toplanmış yeterli imza varsa getirsinler gereğini hemen yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında kurultay tartışmalarına ilişkin konuştu.

Özkan, Kurultay ile ilgili yeterli sayı bulunduğunda gereğinin yapılacağını vurgulayarak, "CHP'nin gündeminde Kurultay talepleri var. Bununla ilgili bir değerlendirme yapmak için sizlerle bir araya geldim. CHP'de kurultay talepleri sayıların yarıştırılacağı basın toplantıları ile tabanımızın sürekli bununla meşgul edileceği bir noktaya getirilmemelidir. Hukuki zemini bellidir. Kurultayımızın nasıl toplanacağı tüzüğümüzde açıkça yazılı. Yeterli sayı bulunduğunda genel merkeze teslim edilir biz de bu sayının gereğini yerine getiririz. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Bir kurultay talebini CHP'nin ülke sorunları ile ilgileneceği bir noktada bir tren faciası yaşandı sorumlularını tartışacağımız ya da ekonomik krizi tartışacağımız yerde her gün CHP'nin iç sorunlarını kamuoyunun gündeminde tutup tartışmak partimize, partimizin algısına büyük zarar verir. Kurultay talebi her CHP'linin hakkıdır. Her türlü çalışma yapılabilir. Bu konuda toplanmış yeterli imza varsa getirsinler gereğini hemen yapacağız. Bunun böyle sayıları yarıştırmak basın toplantılarını yarıştırmak şekline dönüştürülmesi partimize, tabanına üyelerine büyük zarar verdiği kanaatindeyiz. Bu tartışmaları sonlandırmak üzere arkadaşlarımızda yeter sayıda imza varsa getirip teslim etmeleri durumunda gereğinin genel merkezce hemen yapılacağını bildirmek istiyorum. CHP tabanının Türkiye'nin sorunları ile içinde bulunduğumuz tablo ve gelmekte olan seçimle ilgili çalışma yapması gerekiyor bunun dışındaki çalışmalar hem tabanımızı hem bizi üzüyor. Toplanıp geldiğinde imzalar bununla ilgili işlem yapmayacağım diyen hiç kimse yok. En büyük vicdanımız kurultay vicdanıdır o vicdan 'kurultay yap' derse elbette yapacağız. Sürekli tartışmak doğru değil. Bu konuda tabanımızın, delegelerimizin iradesine karşı çıkacak ona hayır diyecek herhangi bir tutumumuz söz konusu değildir" diye konuştu.