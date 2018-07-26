Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak KRT TV'den hisse satın alıyor

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, CHP'li iki ismin Türkiye'nin ilk kültür TV'si olarak öne çıkan KRT'nin yüzde 49 hissesini satın alacağını iddia etti. Yılman bu iki ismin Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak olduğu bilgisini aktarırken, "TV’nin hisselerinin yetkisi de elinde bulunan Didem Hanım’la Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde bizzat bu ikili pazarlık yapmış" dedi.

"Kılıçdaroğlu ve kurmaylarından KRT açılımı!" başlığıyla yayımlanan yazısında Yılman, şu ifadelere yer verdi;



Gel de yazma CHP! Gel de duyduğun bu bomba kulisin üzerine yat! Olur mu hiç öyle şey? Olabilir mi? Hanginiz benim yerimde olsaydınız az sonra okuyacağınız kulisi yazmadan durabilirdi Allah aşkınıza!

KRT diye bir televizyon var. Açılımı Kültür Radyo Televizyon… Hiç izlemedim ama Twiter'da sık sık rastgeliyorum bu televizyonun adına ve yaptıkları işlere.

24 Haziran seçimlerinden önce özellikle muhalif kesimden siyasilere söz hakkı veren bu televizyon kanalı aynı anlayışı seçim sürecinde de gösterdi ve özellikle Millet İttifakı’nın tüm liderleri başta olmak üzere, muhaliflere açıktan destek vererek epeyce bir isme ekranında yer verdi.