Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak KRT TV'den hisse satın alıyor

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, CHP'li iki ismin Türkiye'nin ilk kültür TV'si olarak öne çıkan KRT'nin yüzde 49 hissesini satın alacağını iddia etti. Yılman bu iki ismin Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak olduğu bilgisini aktarırken, "TV’nin hisselerinin yetkisi de elinde bulunan Didem Hanım’la Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde bizzat bu ikili pazarlık yapmış" dedi.
"Kılıçdaroğlu ve kurmaylarından KRT açılımı!" başlığıyla yayımlanan yazısında Yılman, şu ifadelere yer verdi;
Gel de yazma CHP! Gel de duyduğun bu bomba kulisin üzerine yat! Olur mu hiç öyle şey? Olabilir mi? Hanginiz benim yerimde olsaydınız az sonra okuyacağınız kulisi yazmadan durabilirdi Allah aşkınıza!
KRT diye bir televizyon var. Açılımı Kültür Radyo Televizyon… Hiç izlemedim ama Twiter'da sık sık rastgeliyorum bu televizyonun adına ve yaptıkları işlere.
24 Haziran seçimlerinden önce özellikle muhalif kesimden siyasilere söz hakkı veren bu televizyon kanalı aynı anlayışı seçim sürecinde de gösterdi ve özellikle Millet İttifakı’nın tüm liderleri başta olmak üzere, muhaliflere açıktan destek vererek epeyce bir isme ekranında yer verdi.
Ancak seçim bitti ve üzerinden çok bir zaman geçmeden sosyal medyada bu televizyonun maddi imkansızlıklar dolayısıyla kapatma kararı aldığını duyurdu bazıları.
5 Ağustos 2018 günü KRT TV’nin ekranının karartılacağı bilgisi kısa sürede yayıldı ve ana akım medya dahil birçok yerde bu konu haberleştirildi.
Hiç tanımadığım, bilmediğim insanların çalıştığı bir Tv de olsa sektör için nihayetinde istihdama olumsuz etki edeceğinden üzülmüştüm kapanacağı yönündeki haberlere. Ama dün duyduklarım bu üzüntümü tamamen ortadan kaldırdı. Çünkü sahibi olarak bilinen, hem de yayın yönetmenliğini yürüten Didem Duyum’a çok yakın kaynaklardan aldığım bilgiye göre şu günlerde satış pazarlığı yapılıyor KRT’nin.
Daha doğrusu pazarlık filan bitmiş. İş sadece yasal olarak devir teslime kalmış.
Hayırlısı olsun… Buraya kadar herşey gayet normal benim nazarımda. Sonuçta kim alsa ya da finanse etse de, sektörün istihdamında az da olsa katkısı olan bir yayın kuruluşunun kapanmasından evladır satışının yapılması.
Ancak tabii alıcı tarafın kim olduğu da önemli.
Bana bu bilgi ilk aktarıldığında sadece profesyonel yayıncılık yapma anlayışı ile bu alışverişin yapıldığı söylenmiş olsaydı bu tarafı çok dikkatimi çekmezdi. Ama bilgiyi aktaran alıcı tarafın CHP Genel Merkezi olduğunu söyleyince açıkçası merakım tavana vurdu ve bu yüzden de dün gün boyu telefonlara asılıp bu işe odaklandım.
Ve işin arkasında kim, ne var, ne yok herşeyi tek tek öğrendim.
Şimdi sıkı durun değerli okurlarım.
Gerçekten de KRT’nin alıcısı CHP Genel Merkezi. Ama tabii yasal olarak bir partinin bir TV kanalının hisselerini üzerine geçirme imkanı olmadığı için parti adına birileri yapıyor bu alışverişi!
Onlar da Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak…
TV’nin hisselerinin yetkisi de elinde bulunan Didem Hanım’la Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde bizzat bu ikili pazarlık yapmış. Ve % 49 hissesinin devri karşılığında da 1 milyon 500 ABD Doları ödemeyi taahhüt etmişler.
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