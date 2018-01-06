Tunceli'deki CHP kongresinde Kılıçdaroğlu tartışması

CHP Tunceli İl Başkanlığı'nın bugün yapılan Olağan Kongresi'nde mevcut İl Başkanı Ali Rıza Güder ile Şükrü Kılıç yarıştı. Kongrede Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajının okunmaması ve salonda çelenginin olmaması tepkilere neden oldu.
'MESAJI BİLE OKUNMADI'
Kongrede konuşan Şükrü Kılıç, Kılıçdaroğlu'nun mesajının okunmaması ve çelenginin olmamasını eleştirdi. Kılıç, "Tunceli il örgütü, Genel Başkan'a karşı bir tavir sergilemektedir. Bütün salonu iyice kontrol edin. Genel Başkanımızın çelengi var mı? Ben bulamadım, siz bulduysanız söyleyin. Sayın Genel Başkanımızın mesajı bile okunmadı" dedi.
'BUNA MÜSAADE ETMEYİZ'
CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol ise CHP örgütlerinin 2019 seçimlerine hazırlanması gerektiğini belirterek, "Örgütümüz topyekün seferber olmalı. 2019 seçimlerinde en başarılı sonucu almak, belediye başkanlıklarını kazanmak için çabalamalıyız. Bazı kişiler delege hesabı içinde, bazıları kongreye müdahale etmek niyetinde. Biz buna müsaade etmeyiz" dedi.
Konuşmaların ardından yapılan seçimde Şükrü Kılıç 42 oyla il başkanlığına seçilirken, Ali Rıza Güder ise 37 oyda kaldı.
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