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Tunus'ta hükümetin değiştirilmesine karşı çıkan bakan istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.07.2018 21:33 | Son Güncelleme

Sivil Toplum ve Anayasal Kurumlarla İlişkiler Bakanı Mehdi bin Garbiye görevinden ayrıldığını açıkladı

TUNUS (AA) - Tunus'ta, Sivil Toplum ve Anayasal Kurumlarla İlişkiler Bakanı Mehdi bin Garbiye görevinden istifa etti.

Garbiye, Facebook'ta yayınladığı videoda, "Başbakan Yusuf Şahid ile görüştüm, kendisine istifa talebimi ilettim, bana duyduğu güvenden, ülkeme hizmet etmeme imkan tanımasından, görevim sürecince verdiği destekten ve istifamı kabul etmesinden ötürü kendisine teşekkür ettim." ifadesini kullandı.

Mehdi bin Garbiye, istifa gerekçesi olarak, "Tunus'ta aylardır yaşam şartlarının iyileştirilmesi yerine hükümetin değiştirilmesi konusunun gündemde olması"nı gösterdi.

Garbiye, ülkenin sorunlarının ve kamu kurumlarının şikayetçi olduğu zaafiyetin sadece başbakanın değişmesiyle çözülemeyeceğini dile getirdi.

Görevinden istifa etse de ülkedeki siyasi istikrarı savunmaya devam edeceğini belirten Mehdi bin Garbiye, Tunus'un 2011'deki devrimden bu yana büyük bir demokratik dönüşüm içine girdiğini ancak kalkınma olmadan ve istihdam imkanları oluşturulmadan bu dönüşümün yeterli olmadığını vurguladı.

İş adamı olan Garbiye, 2016 yılında göreve gelmişti.

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Yusuf Şahid

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