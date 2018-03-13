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Tunus'ta reformlar için "uzmanlar komisyonu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 23:31 | Son Güncelleme

Tunus'ta reformlar için "uzmanlar komisyonu"

TUNUS (AA) - Tunus'ta Ulusal Uzlaşı Hükümeti'ni oluşturan Kartaca Anlaşması'na imza atan siyasi tarafların, ülkede öncelikli sosyal ve ekonomik reformların belirlenmesi için bir uzmanlar komisyonu kurulması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin başkanlığında başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıya, Kartaca Anlaşması'na imza atan siyasi tarafların temsilcileri katıldı.

Nahda Hareketi Genel Başkanı Raşid el-Gannuşi, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, yarından itibaren görevine başlamak üzere bir "uzmanlar komisyonu" kurulmasına karar verildiğini söyledi.

Gannuşi, komisyonun görevinin zorunlu ekonomik reformların belirlenmesi ve onaylanması için çalışmalarının neticesini Kartaca Anlaşması'na imza atan taraflara iletilmesi olduğunu ifade etti.

Kabinede revizyon yapılacağına dair haberlerin doğru olmadığını belirten Gannuşi, "Bu ancak gelecek dönemde hükümetin önceliklerinin açık bir programla belirlenmesiyle olur." dedi.

Öte yandan Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT) Genel Başkanı Nureddin Tabbubi ise toplantıya katılanların tümünün ülkedeki ekonomik ve sosyal göstergelerin kötü olduğu konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Tunus'ta 2014'te yapılan seçimlerin ardından göreve gelen hükümet, Nida Tunus Partisi'ndeki istifalar nedeniyle güvenoyu alamayarak düşmüştü.

Cumhurbaşkanı Sibsi'nin çağrısıyla 2016 yılında Kartaca Sarayı'nda 8 siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Kartaca Anlaşması imzalanmış ve Yusuf Şahid başbakanlığında Ulusal Uzlaşı Hükümeti kurulması kararlaştırılmıştı.

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Kartaca Anlaşması Nahda Hareketi Partisi Genel Başkanı Raşid el-Gannuşi Tunus ulusal uzlaşı hükümeti

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