Türel, AK Parti Antalya 6. Olağan Kongresinde konuştu

AK Parti Antalya 6. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya’nın 19 ilçesinde 912 mahallesinde yatırım ve hizmet rekoru kırdıklarını belirterek, " Türel, “Çöpten elektrik üreten, güneşten elde ettiği enerji ile sulama suyu elektriğini eli nasırlı çiftçimize ücretsiz veren şehrinizle gurur duyun” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Antalya 6. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

“Bu büyük buluşmayı özlemişiz” diyen Başkan Türel, " Cumhurbaşkanımızı, bu kardeşliği, bu gönül birliğini bu birlik beraberliği özlemişiz. Bu birlik ve beraberlik için teşekkürlerimi arz ediyorum. Bugün Antalya’da bu birliğin, Türkiye’nin milli birlik ve beraberliğinin çakıl taşı, çimentosu Cumhurbaşkanımız ve sizler varsınız. Cumhurun başı ve cumhurun kendisi yani siz, Allah rızası için burada olan güzel insanlar, bayrağımızı düşürmeyenler, bayrağımızı dalgalandıran sizlersiniz. Çanakkale’de siz vardınız, Kıbrıs’ta siz vardınız Afrin’de siz varsınız. Sizin gibi büyük bir millete hizmet etmek onurdur, gururdur. Biz sadece sizin emanetinize şerefli bir şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu saatten sonra bizim için en büyük makam sizlerin gönlündeki makamdır. Bize hizmet aşkını öğreten Allah’ıma hamdolsun. Bize bu imkanı verdiğiniz için hepinize teşekkürler. Allah hepinizden razı olsun.”

"Yatırım rekoru"

Antalya’nın 19 ilçesinde 912 mahallesinde yatırım ve hizmet rekoru kırdıklarının altını çizen Türel, “Geçmişte alt yapı yatırımında rekor kırardık şimdi çocuklarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, engellilerimize hizmette ilklere imza atıyoruz. Alzheimer Hasta Bakım Merkezimizin, yatalak hasta bakım merkezimizin, on binlerce hemşerimize hizmet veren ASMEK’lerin, ASFİM spor salonlarının gururu sizlere aittir. Çöpten elektrik üreten, güneş enerjisiyle de elektrik üretip sulama suyunun elektriğini eli nasırlı çiftçimize ücretsiz veren şehrinizle gurur duyun” diye konuştu.

"Antalya’ya sözümüz var"

Türkiye ve Antalya olarak bütün engelleme çalışmalarına rağmen yola devam ettiklerini kaydeden Türel, " İnşallah bu sene turizmde rekorlara imza atacağız. Şu anda en büyük projelerimizi bizzat kendimiz, belediye olarak yapıyoruz. Bütün projelerimizden Antalya kazanıyor. Haksız kazanç peşinde koşanlara da kusura bakma diyoruz. Bu yüzden muhalefet söyleyecek söz bulamıyor. Söyledikleri tek şey var, "onu yapma bunu yapma, yatırım yapma" diyorlar. Onlara da kusura bakmayın diyoruz. Biz Antalya için çalışacağız, Antalya kazanacak, Antalyalı kazanacak. Siz ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan Allah’tan başka kimse alıkoyamaz. Bizim Antalya’ya sözümüz var bizim Türkiye’ye sözümüz var.”dedi.

Cumhurbaşkanına teşekkür

Türel konuşmasına şöyle devam etti: “Huzurlarınızda Antalya’nın her meselesinde her projesinde en büyük destekçimiz olan Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımızı arz ediyorum. Büyükşehir projelerimizde bürokratik zorluklar yaşadık, gecikmeler yaşadık ama bu zorlukları Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin, Antalya’daki takım kaptanımız medarı iftiharımız Dışişleri Bakanımız, milletvekillerimiz ve teşkilatımızın desteğiyle aşabiliyoruz. Çalkaya gibi senelerdir kördüğüm olmuş sorunları çözen Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla, Dışişleri Bakanımız ve tüm bakanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.”

"Taş’a başarılar"

İl Kongresi’nin Antalya’ya hayırlı olmasını dileyen Başkan Türel," Bütün bu görevler, bu kutlu yolda sadece bir bayrak nöbetidir. Biz millete hizmetin hizmetkarıyız. İl başkanımız çok önemli hizmetlerde çalıştı ve Antalyamıza hizmet etti. Kendisine yapmış olduğu bütün hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarına bugün bayrağı devreden bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Değerli yeni İl Başkanımız İbrahim Ethem Taş kardeşimize, onunla birlikte bayrağı devralacak bütün kardeşlerimize başarılar diliyorum. Bizler en büyük mücadelenin insanın kendi nefsiyle mücadelesi olduğunu bilen insanlarız. Millete hizmetin en büyük adımı nefsi terbiyedir. Her zaman söylerim hiç bir karşılık beklemeden hiçbir unvan olmadan kendini bu davaya adamış kardeşlerimiz bizden üstündür. Biz onlara layık olabiliyorsak ne mutlu bizlere.”ifadelerine yer verdi.