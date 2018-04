Türel, hizmette 10 yılını anlattı

Türel, ANFAŞ Exppo Center’de düzenlediği geniş katılımlı, “Antalya’nın emrinde 10 yıldır birlikte’ toplantısıyla şimdiye kadar yaptığı ve yapacağı projeleri vatandaşlarla paylaştı. Bugün hesap verme günü olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Türel, her yıl hesap veren bir anlayışla toplantı düzenleyen ilk belediye başkanı olduğunu belirtti. Yıllık toplantılara 2005 yılında başladığını hatırlatan Türel, “Belki de her yıl hesap verme toplantıları yapan ilk belediye biz olduk. 2005-2009 döneminde bu toplantıyı her sene yaptık ve işte belediyecilikte 10, siyaset yaşamımda 14 yıl sonra hesap vermeye devam ediyoruz. Bizim çalışmalarımızın, hizmetlerimizin asıl sahibi, mimarı, mühendisi Antalya halkıdır, yani sizlersiniz. Biz bu yolu sizlerin kıymetli yol arkadaşlığınızla yürüdük, yürümeye devam ediyoruz. Burada benim 40 senelik arkadaşlarım da var. Onlar gençlik yıllarımızdan bu yana bir Antalya hayalinin peşinde koştuğumuzun şahitleridir. Doğduğum, büyüdüğüm, hayatımı ve geleceğimi adadığım Antalya’ma hizmet etmek gençliğimin hayaliydi, çok şükür gerçek oldu. Bundan sonraki hayalim ise adımı Antalya tarihine şerefli bir şekilde yazdırmaktır. Bizden sonraki nesillerin ismimizi rahmetle anmasıdır.”diye konuştu.

"Antalya ara verilen 5 senede çok şey kaybetti"

Antalya halkının desteğinin kendisi için büyük şans olduğunu kaydeden Türel, “Şu 14 senede 2009-2014 arasını çıkarırsanız 9 senede Antalya’nın gelişmesini hiç bir vicdan sahibi inkar edemez. Bu gelişme 5 senelik ara tatile rağmen, kumpaslara ve çetelere rağmen sağlanmış bir gelişmedir. 2009’da Antalya’da seçmen duygusal davrandı ve maalesef 5 senede çok şey kaybettik. Antalya olarak hepimiz önce Antalya demeliyiz. Ben bir Antalyalı olarak bu gelişmedeki büyük katkıları için Cumhurbaşkanımıza, hükümet üyelerimize, bakanımıza teşekkür ediyorum. 24 Haziran seçimlerinin şimdiden Türkiye ve Antalya için hayırlı olmasını diliyorum. Her yerde, her sahada, devlet, millet, belediyeler, şehirler, ilçeler her alanda mücadeleye devam edeceğiz.Hattı savunma yoktur, sathı savunma vardır, bu satıh Türkiye’nin ve Antalya’nın her meselesidir.Eğitimde, kültürde, turizmde, tarımda, altyapıda, sosyal yapıda, sağlıkta dünyanın en ileri seviyelerine gelmek için gece gündüz demeden çalışacağız. ” dedi.

Türel, 24 Haziran seçimlerinin yerel seçimlerden önemli olduğunu işaret ederek, Türkiye’nin kaderinin parti siyaseti üzerinde bir mesele olduğunu vurguladı.