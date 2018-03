Türel’den, parti teşkilatına hizmet brifingi

"En büyük yatırımcı belediyeyiz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bugün Türkiye’nin en büyük yatırımcı belediyelerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Başkan Türel, şunları söyledi: “Antalya Büyükşehir Belediyesi çok değil 2013 te toplamda kaç para yatırım yapıyordu biliyor muzunuz? 53 milyon TL. O zaman 5 ilçeydi ama yatırımın karşılaştırmasını bütçe oranı ile yapmamız lazım. Yani bütçesinin toplamda yüzde 11’ni yatırıma harcayan bir belediyeydi. Bizden önce sadece festivallerle meşgul olan, halkı unutan anlayış, yatırımdan filan bir haberdi. 2018 bütçesi 3,2 milyar TL. Bunun 1 milyar 841 milyon lirası yatırıma ayrılmış. 2013’de 53 milyon liradan, neredeyse 2 milyar lira yatırım yapan, bütçesinin yüzde 54’ünü yatırıma ayıran bir belediye haline gelmiş.”

4 bin 300 personel ile bıraktığı Büyükşehir’i, 8 bin 400 personelle devraldığını söyleyen Türel, personel giderlerinde yapılan tasarrufun yatırımlara kaynak olduğunu anlattı.

"Her eve giriyoruz"

Büyükşehir Belediyesi’nin hayatın her noktasında vatandaşın yanında olduğunu dile getiren Türel, şunları aktardı: “Her sokağa her eve giriyoruz. Sosyal Kart’ta 13 bin vatandaşı geçtik. Antalya artık, 24 bin Alzheimer hastasını sokağa bırakmayan, yatağa mahkum olup kimsesi bulunmayan bakıcı da tutamayan vatandaşını ölüme terk etmeyen bir kent haline geldi. Antalya‘nın Gündoğmuş ilçesinde dağın başında yaşayan amcaya 30 km giderek her gün ekmeğini götüren bir Büyükşehir Belediyesi var bugün. Demre Yavu’da Fatma ninenin 20 yaşında gelin girdiği eve 66 sene sonra suyu getiren bir Antalya.”