Turgutlu’ya hizmet için başkana borçlanma yetkisi verildi

Turgutlu Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısında ilçedeki hizmetlerin yapılabilmesi için Belediye Başkanı Turgay Şirin’e İller Bankasından 15 milyon TL kredi kullanma yetkisi oylamaya sunuldu. AK Parti’nin ’Seçim yatırımı’ diyerek ret oyu verdiği oylamada Belediye Başkanı Turgay Şirin’e oy çokluğu ile meclis tarafından borçlanma yetkisi verildi. Turgutlu Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında Turgutlu Belediyesinin sorumluluk alanında olan sokaklara alt ve üst yapı çalışmaları, parke taşı, asfaltlama ve Urganlı’daki yapımı planlanan düğün salonu ve peyzaj çalışmaları için İller Bankasından kredi kullanılması adına Turgay Şirin’e yetki verilmesi maddesi görüşüldü. Tüm bu faaliyetler için 15 milyon TL’lik bir bedelin ortaya çıktığı ve ihtiyaçlar dahilinde bu krediyi kullanma yetkisinin Turgay Şirin’e verilmesi maddesi görüşüldü. Bu maddede söz alan AK Parti Grup sözcüsü İsmail Parmaksız, "Yerel seçimlere 1 yıldan az bir süre kaldı, biz diğer kredi kullanma yetkilerine olumlu bakmıştık ancak bu faaliyetlerde kredi yetkisine grup olarak olumsuz oy kullanacağız" dedi. İller Bankasından kredi kullanılması adına Turgay Şirin’e yetki verilmesi maddesi AK Parti’nin ret oylarına rağmen MHP Grubunun oylarıyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Belediyeden eğitime destek Turgutlu Belediyesi meclis toplantısında belediyenin hisseleri olan taşınmazlar meclis kararı ile Milli Eğitim’e bedelsiz olarak devredildi. Selvilitepe ve Turgutlu mahallesinde Turgutlu Belediyesinin de hissedar olduğu taşınmazların Milli Eğitim’e bedelsiz devri gündeme alındı. Turgutlu Belediyesi şehir meclisi bu taşınmazlardaki hissesini bedelsiz olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na okul yapımı için devretti. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Bu alanlardaki hisselerimizden vazgeçtik ve bedelsiz olarak eğitime destek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına devrettik. Belki ekonomik anlamda kazanım sağlamadık ancak eğitim alanına önemli bir destek verdiğimizi düşünüyorum. Değerli meclis üyelerine teşekkür ederim" dedi. Taşınmazlardaki belediye hissesinin Milli Eğitim Bakanlığına bedelsiz devri oy birliği ile kabul edildi. Turgutlu Belediyesi Meclis toplantısında daimi encümen üyesi seçiminde MHP’li üyeler Ömer Sakı, Ferhat Yıldız ve Mustafa Yavaş, 14 oy alarak daimi encümen üyeliğine seçildi.

Turgay Şirin, su kesintisi ile ilgili açıklama yaptı

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, belediye Nisan ayı meclis toplantısında 2 gündür yaşanan su kesintisi ile ilgili açıklama yaptı. Turgutlu’daki su kesintisinin ana hatlardaki değişim nedeniyle yaşandığını ifade eden Başkan Şirin, "Bende Turgutlu’da yaşıyorum ve aynı sürede bizimde sularımız kesikti. Zahmetsiz rahmet olmuyor" dedi.

Belediye meclis toplantısında AK Parti’li meclis üyesi Tamer Dizman’ın su kesintisi ile ilgili sorusuna cevap veren Başkan Şirin, "MASKİ çalışmaları bünyesinde isale hattı yenileniyor. İki ana hat üzerindeki boruların değişmesiyle ilgili bir su kesintisi. MASKİ bu konuda gerekli açıklamaları ve bilgilendirme yapmıştır. Ankara asfaltı üzerindeki çalışmalarda boru değişimi söz konusu. Tahmin ediyorum ki bir asbestli bir boruda olabilir. Daha öncede basınçla beraber su kesintilerine sebebiyet vermişti. Su patlaklarının önüne geçmek ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak adına, olması gereken bir yatırım çalışması yapıldı. Ama ana arterde ana hattı yapılan çalışma su kesintisine neden oluyor, bu sıkıntı tabi ki de bizi üzdü. Sonuçta alt yapıya bir yatırım ve kesin çözümlü bir yatırım, bu bir alt yapı kazanımıdır. Yaşanan bu sıkıntı hepimizin ortak sıkıntısı. Hepimizin evinde ki sıkıntı bu oldu. Hep söylediğimiz gibi zahmetsiz rahmet olmuyor. Bir yapım çalışması var ve öngörülemeyen bir aksaklık olmuştur ve süreç uzamıştır" dedi.