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"Turist sayısındaki büyüme oranını daha da artıracağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2018 19:12 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, baba ocağı Antalya'nın İbradı ilçesinde hemşehrilerince davul zurnayla karşılandı - Bakan Ersoy: - "Yeni bir tanıtım politikasıyla turistlere bölgenin daha iyi tanıtılmasını sağlayacağız. Turist sayısındaki büyüme oranını daha da artıracağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni bir tanıtım politikasıyla turistlere bölgenin daha iyi tanıtılmasını sağlayacaklarını belirterek, "Turist sayısındaki büyüme oranını daha da artıracağız." dedi.

Ersoy, bakan olduktan sonra ilk ziyaretini gerçekleştirdiği memleketi Antalya'da baba ocağı İbradı ilçesine geçti.

İlçe merkezinde yetkililer ve hemşehrilerince karşılanan Ersoy, ilk resmi ziyaretini özellikle Antalya'ya yaparak baba ocağındakilerle kucaklaşmak istediğini bildirdi.

İbradı'nın çok güzel korunmuş bir yer olduğunu vurgulayan Ersoy, "Yolu bittikten sonra turizm trafiği daha da artacaktır. Biz de üzerimize düşen görevi yapacağız. Güzel karşılama için teşekkür ediyorum." dedi.

Önceden ailesinin yaşadığı Ormana Mahallesi'ne giden Ersoy, mahalle mezarlığında dedesi ve babaannesinin mezarları başında dua etti.

Mahalle meydanında toplanan hemşehrileri tarafından davul zurnayla karşılanan Ersoy'a, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ersoy, tarihi düğmeli evler bulunan mahallede bakanlıklarının rölöve çalışmaları olduğuna dikkati çekti.

Aslına uygun rölöve planlarının çıktığını anlatan Ersoy, şunları ifade etti:

"Sizin de katkıda bulunmanız lazım. Muvafakat vermeniz ve itirazda bulunmamanız gerekiyor. Bakanlık olarak mali destek de sağlayacağız. Evlerinizi aslına uygun olarak yaparsanız turizmden daha fazla gelir elde edersiniz. Dört ay önce vefat eden babamın vasiyetiyle Ormana Vakfına ciddi miktarda para bıraktık. Vakıfla birlikte hazırlanacak proje sayesinde mahalle halkı bu paradan faydalanabilecek. Bölgeye gelen ziyaretçi sayısı her geçen yıl artıyor. Yeni bir tanıtım politikasıyla turistlere bölgenin daha iyi tanıtılmasını sağlayacağız. Turist sayısındaki büyüme oranını daha da artıracağız."

- Mağarayı botla gezdi

İçinde göl bulunan Altınbeşik Mağarası ziyaretinde botla açılan Ersoy, mağarada incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy, Akseki ilçesindeki düğmeli evleriyle ünlü Sarıhacılar Mahallesi'ne geçerek tarihi evlerdeki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde Ersoy'a, Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Altınbeşik Mağarası Antalya İbradı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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