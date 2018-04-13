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"Turizmi parlayan bir yıldız haline getireceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 16:24 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: - "Türkiye dünya turizminin ilk 5 ülkesinden birisi olmaya da bu potansiyele de sahip olan bir ülkedir. Hep beraber bunu gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin stratejik bir sektörü olan turizmi, parlayan bir yıldız haline getireceğiz" - "2023'e geldiğimizde Türkiye'de 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaşacağız. Bunun gerçekleşmemesi için hiçbir gerekçemiz yoktur" - "Turizmin gelişmesi ile cari açığın azalması arasında da büyük bir uyum vardır. Turizm gelirleriniz ne kadar yükseliyorsa, cari açığınız da o kadar azalıyor. Bunu sağlamak için turizm sektörünü güçlendirmemiz, buradaki gelirlerimizi artırmamız gerekiyor" - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: - "Şanlıurfa anlatılmaz ancak yaşanır. Halfeti, Harran, Göbeklitepe ve bütün ilçeleriyle, insanıyla, misafirperverliğiyle, tarihiyle yaşamak lazım"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye dünya turizminin ilk 5 ülkesinden birisi olmaya da bu potansiyele de sahip olan bir ülkedir. Hep beraber bunu gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin stratejik bir sektörü olan turizmi parlayan bir yıldız haline getireceğiz." dedi.

Kurtulmuş, bir otelde düzenlenen Şanlıurfa-Mardin Kültür ve Turizm Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, köklü bir medeniyete sahip olan her iki şehrin de "koşarak gelinip, üzülerek ayrılınan" kentler arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin turizmde yeni bir döneme girdiğine dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye'de biz turizmi artık stratejik bir sektör olarak görmek mecburiyetindeyiz. Bunun ispatı da geçtiğimiz birkaç yılda yaşadığımız son derece vahim düşüşlere, geri gidişlere rağmen sektörün 2017 yılında toparlanarak yeniden yükselişe geçmesidir. Şimdiye kadar ki göstergeler itibariyle de son derece iyi bir ivme kazanmış olmasıdır. Geçen sene 32 milyon ziyaretçimiz vardı. Bu sene, şimdiye kadar ki rakamlarla en az 38 milyon ziyaretçimiz olacağına inanıyoruz. 2023'e geldiğimiz de Türkiye'de 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaşacağız. Bunun gerçekleşmemesi için hiçbir gerekçemiz yoktur."

- "Dünyada ilk 5 hedefi

Turizm sektörünün gelişen ve değişen bir sektör olduğunu anlatan Kurtulmuş, dünya turizminin önemli ülkelerinden birisi olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kurtulmuş, Türkiye'de turizmin gelişmesi için gerekli her türlü potansiyelin bulunduğunu aktardı.

Avrupa'da bazı ülkelerin turistlerin "Türkiye'ye gelmemesi için olumsuz propagandalar" yaptığını bildiklerini belirten Kurtulmuş, bu söylemlerin karşılık bulmayacağına inandıklarını vurguladı.

Kurtulmuş, Türkiye'nin misafirperverliğiyle ve mutfak sanatıyla dünyada bilindiğini ifade etti.

Bu yıl Rusya'dan 6 milyon, Almanya'da ise 5 milyon civarında misafir beklediklerinin altını çizen Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye dünya turizminin ilk 5 ülkesinden birisi olmaya da bu potansiyele de sahip olan bir ülkedir. Hep beraber bunu gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin stratejik bir sektörü olan turizmi parlayan bir yıldız haline getireceğiz. Turizm aynı zamanda ekonomik olarak büyümenin de ana unsurlarından birisidir. Turizmin gelişmesi ile cari açığın azalması arasında da büyük bir uyum vardır. Turizm gelirleriniz ne kadar yükseliyorsa, cari açığınız da o kadar azalıyor. Bunu sağlamak için turizm sektörünü güçlendirmemiz, buradaki gelirlerimizi artırmamız gerekiyor."

- "Şanlıurfa anlatılmaz ancak yaşanır"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da çalıştayın iki kentin turizmine de büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Şanlıurfa'yı anlatmakta zorlandığını vurgulayan Fakıbaba, "Şanlıurfa anlatılmaz ancak yaşanır. Halfeti, Harran, Göbeklitepe ve bütün ilçeleriyle, insanıyla, misafirperverliğiyle, tarihiyle yaşamak lazım. Bu bir günde yaşanılacak bir olay değil, misafirin en az 3-4 günü Şanlıurfa ve Mardin'de geçirebilmesi lazım. Turizm aksını bir araya getirdiğimizde gerçekten çok güzel şeyler çıkar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından çalıştay, Bakan Kurtulmuş'un moderatörlüğünde basına kapalı olarak devam etti.

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