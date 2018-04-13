Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye dünya turizminin ilk 5 ülkesinden birisi olmaya da bu potansiyele de sahip olan bir ülkedir. Hep beraber bunu gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin stratejik bir sektörü olan turizmi parlayan bir yıldız haline getireceğiz." dedi.

Kurtulmuş, bir otelde düzenlenen Şanlıurfa-Mardin Kültür ve Turizm Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, köklü bir medeniyete sahip olan her iki şehrin de "koşarak gelinip, üzülerek ayrılınan" kentler arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin turizmde yeni bir döneme girdiğine dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye'de biz turizmi artık stratejik bir sektör olarak görmek mecburiyetindeyiz. Bunun ispatı da geçtiğimiz birkaç yılda yaşadığımız son derece vahim düşüşlere, geri gidişlere rağmen sektörün 2017 yılında toparlanarak yeniden yükselişe geçmesidir. Şimdiye kadar ki göstergeler itibariyle de son derece iyi bir ivme kazanmış olmasıdır. Geçen sene 32 milyon ziyaretçimiz vardı. Bu sene, şimdiye kadar ki rakamlarla en az 38 milyon ziyaretçimiz olacağına inanıyoruz. 2023'e geldiğimiz de Türkiye'de 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaşacağız. Bunun gerçekleşmemesi için hiçbir gerekçemiz yoktur."