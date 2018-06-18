"Türk askerinin Menbiç'e girmesi Türkiye'nin politik bir başarısıdır"

Merve DUNDAR / İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE ile ABD arasında varılan 'Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri' anlaşması gereği Türk askeri, Suriye'nin Fırat'ın batısındaki Menbiç'in dış mahallelerinde Amerikan askerleri ile birlikte devriye gezmeye başladı. Yaşanan gelişmeyi değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer , "Bu, Türkiye'nin politik bir başarısıdır ve adım adım işleyecek, Menbiç'le sınırlı kalmayacak bir yol haritasıdır" dedi.

Bu planın bir süredir beklendiğini dile getiren Dr. Güçlüer, "Türkiye'nin ortaya koyduğu strateji işliyor. Menbiç'e girmek çok önemliydi. ABD'nin, PYD'ye karşı Türkiye'nin yanında masaya oturmak durumunda kalması Türkiye'nin önemli bir politik başarısıdır. Bunun hem yerel hem de küresel ölçekte okunabilen çok çeşitli sebepleri var" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ PYD ARTIK KENDİNİ GÜVENDE HİSSEDEMEZ"

Türk askerinin Menbiç'e girmesinin önemli bir anlayışı yıktığını da belirten Dr. Güçlüer, " ABD'nin Türkiye'yi bu bölgeye sokmayacağı anlayışı ortadan kalktı. PYD burada kendini güvende hissediyordu. Ancak artık bölgede kalmaları zor, Türk askeri ile karşı karşıya gelmeyi göze alamazlar. Eylem de yapamazlar çünkü bölgede ABD var. Eğer ABD'ye rağmen orada Türk askerine bir saldırı olursa, Türk askeri tereddütsüz karşılık verir. ABD'de de bu riske giremez. Dolayısıyla PYD çekilmek zorunda kalacak" diye konuştu.