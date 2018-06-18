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Türk askerinin Münbiç'te devriye görevine başlaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 18:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "Ülkemizin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için bu çalışmalar titizlikle ve kararlılıkla sürdürülecek"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ülkenin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için çalışmaların titizlikle ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kalın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Münbiç'te devriye görevine başlamasına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Sözcü Kalın, "Ülkemizin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için bu çalışmalar titizlikle ve kararlılıkla sürdürülecek." değerlendirmesini yaptı.

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Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın TSK'nın Münbiç'te devriye görevine başlaması

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