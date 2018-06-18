Türk askerinin Münbiç'te devriye görevine başlaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ülkenin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için çalışmaların titizlikle ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kalın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Münbiç'te devriye görevine başlamasına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Sözcü Kalın, "Ülkemizin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için bu çalışmalar titizlikle ve kararlılıkla sürdürülecek." değerlendirmesini yaptı.

