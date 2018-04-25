BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Seçim sürecini istikrarsızlık ortamı gibi sunanlar, boşuna uğraşmasın. Seçimi fırsat bilerek, istismar ederek, Türk ekonomisi üzerinde spekülasyon yapılmasına izin vermeyiz." dedi. Özlü, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Balıkesir'de, valilik ziyareti sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi hedeflerine her zamankinden daha yakın olduğunu belirten Özlü, "Bölgesel bir güç ve küresel bir oyuncu olma iddiamızı, bilim ve teknolojiyle destekleyeceğiz. Hiçbir zaman çıtamızı düşürmeden, yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu. Her koşulda bilime, teknolojiye, bilişime, tasarıma, yazılıma, Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapacaklarını anlatan Özlü, "Bu anlamda 24 Haziran seçimleri, ülkemizi, 'Büyük ve güçlü Türkiye' hedefine bir adım daha yaklaştıracaktır. Daha güvenli, istikrarlı, hızlı ve etkin bir mekanizmayla geleceğin Türkiye'sini hep birlikte kuracağız." ifadesini kullandı.

- "Engelleri nasıl aştıysak yine aşmasını biliriz" Özlü, seçim sürecinden ekonomik istikrarsızlık oluşturmaya çalışanlar olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Seçim sürecini istikrarsızlık ortamı gibi sunanlar, boşuna uğraşmasın. Seçimi fırsat bilerek, istismar ederek, Türk ekonomisi üzerinde spekülasyon yapılmasına izin vermeyiz. Türk sanayisi ve ekonomisi, 24 Haziran seçimlerinden daha da güçlenerek çıkacak ve 2023 hedeflerine daha emin bir şekilde yürüyecektir. Bazı Avrupa ülkelerinin seçim sürecinde, Türk politikacılarına ambargo koymuş olmalarını, daha önce de oynadıkları ama başarılı olamadıkları bir oyun olarak görüyorum. Doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bu uygulamayı kınıyorum. Kendilerini demokrasinin beşiği olarak pazarlayanların, maskesi bir kez daha düştü. Bu tavırları, kendi sicillerine bir kara leke daha eklemiştir. Türkiye, bu tür parmak sallamalarla yolundan dönecek bir ülke değildir. Biz daha önce bu engelleri nasıl aştıysak yine aşmasını biliriz."