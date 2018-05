"Türk kadınını güçlü kılmak için ciddi adımlar attık"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "AK Parti hükümetleri ve AK Parti olarak biz bugüne kadar Türk kadınının elindeki imkanları artırmak, onu her alanda güçlü kılmak için çok ciddi adımlar attık." dedi.

Bozdağ, partisinin Yozgat'ın Akdağmadeni İlçe Kadın Kolları Başkanlığınca Belediye Konferans Salonunda düzenlediği toplantıda, Türkiye'de kadınların her alanda güçlenmesi, söz sahibi olmasının, toplumunun güçlenmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Eğitimden sağlığa her alanda kadını söz sahibi yapmanın, güç sahibi yapmanın, toplumun içerisindeki herkesi belli bir düzene, intizama da sokacağını ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Çünkü kadının elinin değdiği her iş orada bir güzelliği, bir terbiyeyi, bir ahlakı, bir edebi de hepimize göstermekte ve öğretmektedir. AK Parti hükümetleri ve AK Parti olarak biz bugüne kadar Türk kadınının elindeki imkanları artırmak, onu her alanda güçlü kılmak için çok ciddi adımlar attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasete başladığı yıllarda İstanbul'da gençlik kolları başkanlığından il başkanlığına ve belediye başkanlığına uzanan süreçte Türk kadınının siyasette aktif bir şekilde yer almasını sağlayan cumhuriyet döneminin ilk liderlerinden bir tanesidir. Milletvekili listesine koymak değil sadece marifet, önemli olan siyasetin her alanında kadının aktif rol almasını ve aktif ter dökmesini sağlamaktır. Bu anlamda baktığınızda AK Parti ve onun lideri sayın Cumhurbaşkanımız, Türk kadınının siyasette aktif rol alması ve aktif görevler üstlenmesi, aktif bir şekilde ter akıtması bakımından Türk siyasetinde ve dünya siyasetinde örnek olmuştur."