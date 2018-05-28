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"Türk kadınını güçlü kılmak için ciddi adımlar attık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 17:27 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: - "AK Parti hükümetleri ve AK Parti olarak biz bugüne kadar Türk kadınının elindeki imkanları artırmak, onu her alanda güçlü kılmak için çok ciddi adımlar attık"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "AK Parti hükümetleri ve AK Parti olarak biz bugüne kadar Türk kadınının elindeki imkanları artırmak, onu her alanda güçlü kılmak için çok ciddi adımlar attık." dedi.

Bozdağ, partisinin Yozgat'ın Akdağmadeni İlçe Kadın Kolları Başkanlığınca Belediye Konferans Salonunda düzenlediği toplantıda, Türkiye'de kadınların her alanda güçlenmesi, söz sahibi olmasının, toplumunun güçlenmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Eğitimden sağlığa her alanda kadını söz sahibi yapmanın, güç sahibi yapmanın, toplumun içerisindeki herkesi belli bir düzene, intizama da sokacağını ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Çünkü kadının elinin değdiği her iş orada bir güzelliği, bir terbiyeyi, bir ahlakı, bir edebi de hepimize göstermekte ve öğretmektedir. AK Parti hükümetleri ve AK Parti olarak biz bugüne kadar Türk kadınının elindeki imkanları artırmak, onu her alanda güçlü kılmak için çok ciddi adımlar attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasete başladığı yıllarda İstanbul'da gençlik kolları başkanlığından il başkanlığına ve belediye başkanlığına uzanan süreçte Türk kadınının siyasette aktif bir şekilde yer almasını sağlayan cumhuriyet döneminin ilk liderlerinden bir tanesidir. Milletvekili listesine koymak değil sadece marifet, önemli olan siyasetin her alanında kadının aktif rol almasını ve aktif ter dökmesini sağlamaktır. Bu anlamda baktığınızda AK Parti ve onun lideri sayın Cumhurbaşkanımız, Türk kadınının siyasette aktif rol alması ve aktif görevler üstlenmesi, aktif bir şekilde ter akıtması bakımından Türk siyasetinde ve dünya siyasetinde örnek olmuştur."

Bozdağ, kadın, erkek herkesin en az lise mezunu olmasını yasal zorunluluk hale getirdiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Bundan en büyük istifadeyi kadınlarımız sağladı. Çünkü kadınlarımızın hepsinin en az lise mezunu olması, kadınlarımızı daha güçlü ve etkin kılacak, onları toplum içerisinde daha ileri noktaya taşıyacaktır. Şimdi bunu biz başardık. Bu erken evliliklerin önünü de kesecektir. Çocuk yaşta zorla evlendirmeleri de tamamen tarihe katacak, tarihi bir adamdır. Bizi suçluyorlar kadın konusunda ama bu büyük reformun adımını Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti kadroları attı ve artık kadınlarımız en az lise mezunu olacak. Üniversiteleri çoğalttık şimdi. Hem Yozgat'ta hem de bütün illerde üniversite açtık, ilçelere meslek yüksekokulları açtık. Böylelikle kadınlarımıza kendi illerinde hatta ilçelerinde üniversite okuma imkanı getirdik. Kadınlarımızın önünü açan iktidar bu iktidar olmuştur. Bundan sonra da bu düzen içerisinde çalışmalarımızı artırmaya, sürdürmeye devam edeceğiz ve kadınlarımızın daha çok okumasını sağlayacağız. Önümüzdeki süreç içerisinde kadınlarımıza daha büyük imkanları hep beraber sağlayacağız ve kadınlarımızın daha güçlü, daha etkin olması için de elimizden geleni Allah'ın izni ile yapmaya gayret edeceğiz."

Akdağmadeni'nde siyasal başarılarının arkasında kadınların duaları ve samimi desteklerinin yattığını aktaran Bozdağ, 24 Haziran'daki seçimde bunun olumlu yansımasını göreceklerini vurguladı.

Kadınlardan, 24 Haziran seçimleri için sonucu daha güçlü şekilde AK Parti lehine çevirmelerini isteyen Bozdağ, "Biz 24 Haziran'a el vererek, birlikte mücadele ederek daha başarılı bir şekilde ulaşabiliriz. Onun için de sizlere büyük işler düşüyor, kale içten fethedilir. Kaleyi siz fethedeceksiniz. En aykırı olanı dahi siz yola getirirsiniz. Ben ona eminim, size inanıyor ve güveniyorum. Akdağmadeni bu kez farklı bir ses verecek, o sesin ana sebebi de Akdağmadeni'nin saygı değer kadınları, sizler olacaksınız." ifadelerini kullandı.

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Akdağmadeni Başbakan Yardımcısı Bozdağ Yozgat

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