Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşı Olan ve Vatandaşlıktan İzinle Çıkmış Kadınların ve Ailelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Alt Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, alt komisyon olarak, Türk mahkemelerinin yurt dışındaki boşanma davalarını tanımaması sorununu giderdiklerini söyledi. Kaynarca, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı (KEFEK) Başkanı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve bazı AK Parti milletvekilleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşı Olan ve Vatandaşlıktan İzinle Çıkmış Kadınların ve Ailelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Alt Komisyon raporu hakkında bilgi verdi. Alt komisyon çalışmalarıyla; yurtdışında yaşayan, Türk vatandaşı olan veya vatandaşlıktan izinle çıkan kadınların ve ailelerin sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarının ortaya konulması, çözüm bekleyen sorunlarının saptanması ve bu konularda sağlıklı verilere ulaşılarak kapsamlı politikalar üretilmesine zemin hazırlanmasının amaçlandığını belirten Kaynarca, komisyon çalışmalarına 18 Şubat 2016 tarihinde başlandığını, 17 toplantı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kaynarca, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun, katıldığı komisyon toplantısında, görev alanına giren konularda kendisine bağlı kurumların faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptığını ifade etti. Almanya, Fransa ve Hollanda’ya birer çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini aktaran Kaynarca, "Aile bütünlüğünün korunması, eğitim, Türkçe öğretimi ve kültür aktarımı, gençlik daireleri, yargısal süreçlerdeki sorunlar, ayrımcılık ve İslamofobi, sosyal güvenlik sistemi, kadına yönelik şiddet, sivil toplum kuruluşları ve sosyal yardım vakıfları, kültürel hassasiyete uygun uzman ve çalışanların yetiştirilmesi, bağımlılık ile kurumsal yapılanma ve koordinasyon" başlıklarının çalışmalarında öne çıktığını vurguladı. Tülay Kaynarca, alt komisyon çalışmalarının, bazı konularda yasal düzenleme yapılmasına da önayak olduğunu bildirdi. Bunlardan ilkinin, Türk mahkemelerin yurtdışındaki boşanma davalarını tanımaması sebebiyle, boşananların Türkiye’de tekrar boşanma davası açmak durumunda kalması olduğuna değinen Kaynarca, "Yapılan çalışmalar neticesinde alt komisyon çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili 690 sayılı KHK yayımlandı. Bu düzenlemeyle birlikte, sorun kısmen çözüme kavuşmuştur. Böylece tarafların birlikte hareket etmesi halinde, tekrar dava açılmasına gerek kalmaksızın boşanma işlemi tescil edilecektir." diye konuştu.