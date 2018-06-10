"Türk milleti tehdit gruplarıyla etkin mücadele ortaya koydu"

GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türk milleti 80 milyon, kendisini tehdit eden gruplarla etkin bir mücadele ortaya koydu." dedi.
Gül, Karkamış Gümrük Kapısı'ndaki incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç yıl önce DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin kazdıkları çukurlarla Karkamış ve Gaziantep halkını tehdit ettiklerini belirterek, Fırat Kalkanı Harekatı ile çok başarılı şekilde terör unsurları ve örgütleriyle etkili bir mücadele yapıldığını ifade etti.
Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde Cerablus'ta halkın rahat bir şekilde yaşadığını aktaran Gül, "Cerablus daha önce Cerablusluların değildi, terör grupları bölge halkını oradan çıkarmıştı ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde alınan kararlarla, Kürt'üyle, Türkmen'i birlikte yaşayabiliyor. Herkes kendi bölgesinde yaşasın diye bir operasyon yapıldı ve başarıyla sonuçlandı." ifadesini kullandı.
- Karkamış'tan günlük 200 tırla ticaret yapılıyor
FETÖ ile yapılan mücadelenin önemine işaret eden Bakan Gül, "Özellikle askeriyeden ve güvenlik güçlerinden FETÖ'cülerin temizlenmesi, terörle mücadelede alınan mesafeyi göstermesi açısından çok önemli. Buralarda terör örgütleri cirit atıyordu ama Metin Temel Paşa komutasında Suriye'de çok önemli başarılar elde edildi." diye konuştu.
Gül, Karkamış Gümrük Kapısı'nın açılmasıyla bölgede ekonomik hareketliliğin sağlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Türk milleti 80 milyon, kendisini tehdit eden gruplarla etkin bir mücadele ortaya koydu. Karkamış Gümrük Kapısı da hükümetimizin vermiş olduğu güçlü destekle ekonomiye kazandırıldı. Günlük yaklaşık 200 tırla buradan Türk mallarıyla karşı tarafla ticaret yapılıyor. Türk malları karşı tarafa gidiyor ve satılıyor. Ekonomi de canlandı, bütün bunları yapan, terörü bitiren, huzuru getiren, ekonomiyi canlandıran bizim hükümetimizin politikalarıdır. Bugün bunun canlı örneğini görüyoruz. Terör örgütleriyle olan kararlı mücadelemiz devam edecek. Bu tablonun mimarı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'dir."
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