"Türk milleti tehdit gruplarıyla etkin mücadele ortaya koydu"

GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türk milleti 80 milyon, kendisini tehdit eden gruplarla etkin bir mücadele ortaya koydu." dedi.

Gül, Karkamış Gümrük Kapısı'ndaki incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç yıl önce DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin kazdıkları çukurlarla Karkamış ve Gaziantep halkını tehdit ettiklerini belirterek, Fırat Kalkanı Harekatı ile çok başarılı şekilde terör unsurları ve örgütleriyle etkili bir mücadele yapıldığını ifade etti.

Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde Cerablus'ta halkın rahat bir şekilde yaşadığını aktaran Gül, "Cerablus daha önce Cerablusluların değildi, terör grupları bölge halkını oradan çıkarmıştı ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde alınan kararlarla, Kürt'üyle, Türkmen'i birlikte yaşayabiliyor. Herkes kendi bölgesinde yaşasın diye bir operasyon yapıldı ve başarıyla sonuçlandı." ifadesini kullandı.

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FETÖ ile yapılan mücadelenin önemine işaret eden Bakan Gül, "Özellikle askeriyeden ve güvenlik güçlerinden FETÖ'cülerin temizlenmesi, terörle mücadelede alınan mesafeyi göstermesi açısından çok önemli. Buralarda terör örgütleri cirit atıyordu ama Metin Temel Paşa komutasında Suriye'de çok önemli başarılar elde edildi." diye konuştu.