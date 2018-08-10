"Türk milletini dolarla korkutamayacaklar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Türk milletini 15 Temmuz'da tankla topla korkutamayanlar bugün dolarla korkutamayacaklar." dedi. Samsun AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle görüşen Karaaslan, kısa süre önce ABD'den içinde tehdit unsurunu da barındıran kısa bir açıklama geldiğini söyledi. Bugüne kadar Türkiye'nin birçok konuda savaş verdiğini belirten Karaaslan, "Savaşlar artık eskisi gibi cephelerde verilmiyor, savaşlar, bugün ekonomi ile teknoloji ile bugün siyasetle veriliyor." diye konuştu. Karaaslan, bugün verdiklerinin de böylesi bir mücadele olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Biz bunu bekliyorduk. Ekonomideki verilerimize bakıyoruz, durumumuza bakıyoruz, bir yandan bize yöneltilen tehditlere bakıyoruz. Belki eski Türkiye'nin şartlarında olsaydık bunlardan çokça etkilenebilir ve hafif boynumuzu büküp bunun gereğini yapabilirdik. Fakat biz bugün asla boğun eğmeyen, asla bu tür tehditleri ciddiye almayan, bırakın boğun eğmeyi başı her zamankinden daha dik duran bir Türkiye'yiz."

- "Bu milletin alnı ak, bu milletin başı dik" "Türk milletini 15 Temmuz'da tankla topla korkutamayanlar bugün dolarla falan korkutamayacaklar." diyen Karaaslan, şunları kaydetti: "Bu milletin alnı ak, bu milletin başı dik. Bu milletin öz güveni çok yüksek bu günlerde. Dolayısıyla bizim bu öz güvenimizi bu tip hamlelerle yıkamayacak olmalarını anlamaları lazımdı. Biz kendini 1 dolara satmış hainlere fırsat vermedik, bundan sonrada da hiçbir hain plana fırsat vermeyiz. O yüzden vatandaşımız gereğini yapacaktır. Dolarını, avrosunu bütün dövizlerini Türk lirasına çevirmek suretiyle bu badireyi de milletçe atlatacağız inşallah." Ordu'da yaşanan selden mağdur olan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde de bulunan Karaaslan, şöyle konuştu: "Karadeniz bölgesinde yağışların olduğu dönemlerde bu tür sel baskınları maalesef yaşanıyor. Bundan sonra bu tür sel felaketleri yaşanmaması için gerekli önlemleri alıyoruz. Devletimizin tüm kademeleri felaketin yaşandığı dakikalardan itibaren Ordu'da. Yaraların hemen sarılması için hasar tespiti yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Ordu'da ve gerekli incelemeleri yapıyor. Sonrasında Samsun'a gelecek ve Karadeniz Stratejik Eylem Planı üzerinde çalışacağız. Bundan sonra tabi ki bu tür doğal afetlerle karşılaşacağız ama bundan en az hasarla çıkma noktasında hazırlıklarımızı yapacağız."