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Türk Parlamenterler Birliği 18. Olağan Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.05.2018 22:14 | Son Güncelleme

Birliğin Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Yüksek Danışma Kurulu asil ile yedek üyeleri belirlendi

Türk Parlamenterler Birliği 18. Olağan Genel Kurul ve Yönetim Seçimi Toplantısı'nda, Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Yüksek Danışma Kurulu asil ile yedek üyeleri belirlendi.

TBMM Küçük Grup Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, açılış konuşmalarının ardından faaliyet raporu ve bütçe ele alındı.

Toplantıda Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Yüksek Danışma Kurulu asil ile yedek üyelerinin seçimi de gerçekleştirildi.

Genel Yönetim Kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Nevzat Pakdil, Yaşar Karayel, Alparslan Kavaklıoğlu, Orhan Erdem, Ramazan Kerim Özkan, İlknur İnceöz, Cahit Bağcı, Mustafa Ataş, Hasan Çalış, Mehmet Sarı, Kadir Ramazan Coşkun, Ömer Faruk Öz, Yahya Akman, Haluk Yıldız, Harun Karaca."

Yönetim Kurulu gelecek günlerde toplanarak başkanı belirleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
genel kurul seçim Türk Parlamenterler Birliği

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