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Türk Parlamenterler Birliği heyeti Gaziantep'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 12:06 | Son Güncelleme

Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Pakdil başkanlığındaki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ile bir araya geldi

GAZİANTEP (AA) - Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil başkanlığındaki 15 kişilik heyet, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya geldi.

Şahin, Suriye sınırındaki Kilis'de görev yapan Mehmetçik'e moral vermek için bölgeye gelen heyete, "Mutfak Sanatları Merkezi"nde yöresel kahvaltı ikram etti.

Heyet, daha sonra down sendromlu gençlerin çalıştığı Mutlu Kafe'yi ziyaret etti.

Kahramanmaraş'ta da çeşitli temaslarda bulunacak heyet, yarın Kilis'e geçecek.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil

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