Türk Parlamenterler Birliği heyeti Gaziantep'de

GAZİANTEP (AA) - Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil başkanlığındaki 15 kişilik heyet, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya geldi.
Şahin, Suriye sınırındaki Kilis'de görev yapan Mehmetçik'e moral vermek için bölgeye gelen heyete, "Mutfak Sanatları Merkezi"nde yöresel kahvaltı ikram etti.
Heyet, daha sonra down sendromlu gençlerin çalıştığı Mutlu Kafe'yi ziyaret etti.
Kahramanmaraş'ta da çeşitli temaslarda bulunacak heyet, yarın Kilis'e geçecek.
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