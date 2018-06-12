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Türk Silahlı Kuvvetlerince 1-8 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında 18 terörist etkisiz hale getirildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 09:48 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince 1-8 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında 18 terörist etkisiz hale getirildi.


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