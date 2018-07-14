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"Türk tarihinin gördüğü en büyük ihanet girişimi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.07.2018 11:23 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta: - "Türkiye, maalesef risklerini atlatmış değil. 15 Temmuz gecesindeki o birlik beraberlik, o milli duruşun devam etmesi gerekiyor. Ülke olarak zafiyet gösterdiğimizde tekrar benzer sıkıntıları yaşayabiliriz" - "Türkiye'nin yeni 15 Temmuzlar yaşamaması için Cumhur İttifakı'nın devamının önemli olduğunu söylüyoruz"

ALP ÖZDEN - MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Türkiye, maalesef risklerini atlatmış değil. 15 Temmuz gecesindeki o birlik beraberlik, o milli duruşun devam etmesi gerekiyor. Ülke olarak zafiyet gösterdiğimizde tekrar benzer sıkıntıları yaşayabiliriz." dedi.

Usta, FETÖ'nün darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un, Türk tarihinin gördüğü en büyük ihanet girişimi olduğunu belirtti.

15 Temmuz'un, 100 yıl öncesini andıran bir istila denemesi, yeni bir kıyım ve yıkım hamlesi olduğunu anlatan Usta, "Alim ve hoca görünümlü bir terörist, sığındığı Pensilvanya'dan verdiği talimatlarla Türkiye’yi kalbinden vurmak istedi. Şerefli Türk üniformasını giyen Türk ve Türkiye düşmanı münafıklar yüzlerce vatandaşımızın canına kıydı. 15 Temmuz yüzyıllardır süren imha planının son aşamasıydı ama yüce Türk milleti nasıl haçlı seferlerinin karşısında durduysa, bu son haçlı seferini de bertaraf etmesini bildi, kardeş kanı dökülmesine müsaade etmedi." değerlendirmesini yaptı.

Devlet adamlığının "öngörü ve hızlı hareket kabiliyeti" gerektirdiğini vurgulayan Usta, 15 Temmuz günü hareketlilik başladığı zaman MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel merkeze geldiğini ve partinin bütün ışıklarını yaktırdığını, taciz uçuşları karşısında genel merkezin ışıklarının söndürülmesi gerektiği fikri iletildiğinde, "Bugün bu binanın ışıkları sönerse Türkiye’nin ışıkları söner. MHP Genel Başkanı bugün burada darbenin karşısında gerekirse canından vazgeçecektir." dediğini aktardı.

Usta, "Dik duruşuyla ülkücülere de darbenin karşısında durmaları gerektiğinin talimatını vermiştir. Nitekim ilerleyen saatlerde Sayın Cumhurbaşkanının da talimatıyla halk sokağa inmiş ve iradesine sahip çıkmıştır." diye konuştu.

Darbenin hedefinin sadece hükümeti düşürmek değil, Türkiye'de iç kargaşa çıkarmak, Türkiye'yi iç savaşa sürüklemek ve Türkiye'yi işgal etme girişimi olduğunu kaydeden Usta, MHP liderinin o gece bunu gördüğünü ve buna fırsat vermediğini anlattı.

- "Milletimizin çıkarı neyse, hep onu düşündük"

Türkiye'nin henüz riskleri atlatmadığını da vurgulayan Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz gecesindeki o birlik beraberlik, o milli duruşun devam etmesi gerekiyor. Ülke olarak zafiyet gösterdiğimizde tekrar benzer sıkıntıları yaşayabiliriz. Çünkü bu, bugünün senaryosu değil, yüzyıl önce yazılan bir senaryonun devreye sokulmasıdır. Bu Irak'ta oynandı, Suriye'de oynandı, üçüncüsü de Türkiye'dir. Türkiye güçlü durursa, birlik beraberliğini korursa bunu atlatabilir. Biz biliyoruz ki bugüne kadar kurulan bütün Türk devletleri iç kargaşa ile yıkılmıştır. O yüzden Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yapıyoruz. Türkiye’nin yeni 15 Temmuz’lar yaşamaması için Cumhur İttifakı’nın devamının önemli olduğunu söylüyoruz. MHP, Türkiye meseleleri karşısında hiçbir zaman siyasi çıkarla hareket etmemiştir. MHP ve onun lideri Devlet Bahçeli hep dimdik durmuştur. Hep vatana sahip çıkmıştır. 15 Temmuz'da bu ülke, bu devlet, bu millet uçurumdan sürüklenmek istenirken tutup çıkaran kişi ve lider Devlet Bahçeli'dir. Türkiye ne zaman sıkışsa, ne zaman bunalıma girse, hep inisiyatif almış bir siyasi partiyiz. Kısa dönem siyaset peşinde koşan olmadık. Milletimizin çıkarı neyse hep onu düşündük. Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır dedik. Bu vesileyle 15 Temmuz’da şehadete eren ve farklı zamanlarda memleketin çeşitli yerlerinde şehit düşen tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dilerim. Ayrıca tüm gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dilerim."

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi Devlet Bahçeli Erhan usta milli birlik

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