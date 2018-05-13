Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Biz bir oldukça, beraber oldukça, gücümüzü muhafaza ettikçe Türkiye 100 yıl süren bu parantezini önümüzdeki günlerde kapatacaktır. Türkiye, son 10 yılda dünyada yapılan 10 büyük projeden beşini gerçekleştirmiş bir ülkedir." dedi. Çavuşoğlu, Barakfakih Mahallesi'nde Kestel Belediyesince düzenlenen "Barakfakih Hazretlerini Anma Programı"nda yaptığı konuşmada, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Türk milletinin çok önemli değerlere sahip olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Tarihimizden gelen geleneklerimiz, medeniyet değerlerimiz, inanış sistemimiz tüm bunlara baktığımız zaman gerçekten de bizim hem bu dünyada hem öbür dünyada bizleri huzurlu kılacak değerlerimiz. Türkiye'nin bu fotoğrafı birilerini rahatsız ediyor. Her bölgenin kendine özgü gelenekleri var. Bütün bu farklılıklarımız esasen Türkiye'nin en büyük zenginliği ve bizi biz yapan en önemli unsurumuz." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Avrupa'da en genç nüfusa Türkiye'nin sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz bir oldukça, beraber oldukça, gücümüzü muhafaza ettikçe Türkiye 100 yıl süren bu parantezini önümüzdeki günlerde kapatacaktır. Türkiye, son 10 yılda dünyada yapılan 10 büyük projeden beşini gerçekleştirmiş bir ülkedir. Türkiye hem içinden hem de etrafındaki bölgelerden ülkemize dönük olarak kuşatma girişimlerine karşı milletimiz 15 Temmuz'da çıplak bedenlerini ortaya koyarak gücünü göstermiş bugün bile üzerimizde emeli olan ülkelerin halen nasıl gerçekleştiğini anlayamadıkları ya da inanamadıkları bir olayın içinden yüzümüzün akıyla, milletimizin ferasetiyle demokrasimizi güçlendirerek çıktık." - "Bizi asla durduramazlar" Türkiye'nin artık kabuğunu yırttığını anlatan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin bundan sonra önüne geçmek isteseler de ancak bizim yürüyüşümüzü, hızımızı yavaşlatabilirler ama asla durduramazlar. Çünkü Türk insanı bunu görmüştür. Türk insanı bunu yaşamıştır. Önümüzdeki döneme ilişkin olarak 2023, 2053 ve gelecek kuşakların güçlü Türkiye'sini sağlamak için 2071 tasavvurumuza ulaşmak üzere tarihi günlerden geçiyoruz. Onun için aklınızı, ferasetinizi, basiretinizi, yaşanan olayları göz önüne alarak, muhakeme ederek, vereceğiniz kararları bu çerçevede ortaya koymanız gerekiyor. Türkiye her türlü saldırıya, kirli tuzağa ve girişimlere rağmen milletinin desteğiyle ferasetiyle bunların üstesinden gelmeyi başarmıştır." diye konuştu.