Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Biz bir oldukça, beraber oldukça, gücümüzü muhafaza ettikçe Türkiye 100 yıl süren bu parantezini önümüzdeki günlerde kapatacaktır. Türkiye, son 10 yılda dünyada yapılan 10 büyük projeden beşini gerçekleştirmiş bir ülkedir." dedi.
Çavuşoğlu, Barakfakih Mahallesi'nde Kestel Belediyesince düzenlenen "Barakfakih Hazretlerini Anma Programı"nda yaptığı konuşmada, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.
Türk milletinin çok önemli değerlere sahip olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Tarihimizden gelen geleneklerimiz, medeniyet değerlerimiz, inanış sistemimiz tüm bunlara baktığımız zaman gerçekten de bizim hem bu dünyada hem öbür dünyada bizleri huzurlu kılacak değerlerimiz. Türkiye'nin bu fotoğrafı birilerini rahatsız ediyor. Her bölgenin kendine özgü gelenekleri var. Bütün bu farklılıklarımız esasen Türkiye'nin en büyük zenginliği ve bizi biz yapan en önemli unsurumuz." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Avrupa'da en genç nüfusa Türkiye'nin sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Biz bir oldukça, beraber oldukça, gücümüzü muhafaza ettikçe Türkiye 100 yıl süren bu parantezini önümüzdeki günlerde kapatacaktır. Türkiye, son 10 yılda dünyada yapılan 10 büyük projeden beşini gerçekleştirmiş bir ülkedir. Türkiye hem içinden hem de etrafındaki bölgelerden ülkemize dönük olarak kuşatma girişimlerine karşı milletimiz 15 Temmuz'da çıplak bedenlerini ortaya koyarak gücünü göstermiş bugün bile üzerimizde emeli olan ülkelerin halen nasıl gerçekleştiğini anlayamadıkları ya da inanamadıkları bir olayın içinden yüzümüzün akıyla, milletimizin ferasetiyle demokrasimizi güçlendirerek çıktık."
- "Bizi asla durduramazlar"
Türkiye'nin artık kabuğunu yırttığını anlatan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin bundan sonra önüne geçmek isteseler de ancak bizim yürüyüşümüzü, hızımızı yavaşlatabilirler ama asla durduramazlar. Çünkü Türk insanı bunu görmüştür. Türk insanı bunu yaşamıştır. Önümüzdeki döneme ilişkin olarak 2023, 2053 ve gelecek kuşakların güçlü Türkiye'sini sağlamak için 2071 tasavvurumuza ulaşmak üzere tarihi günlerden geçiyoruz. Onun için aklınızı, ferasetinizi, basiretinizi, yaşanan olayları göz önüne alarak, muhakeme ederek, vereceğiniz kararları bu çerçevede ortaya koymanız gerekiyor. Türkiye her türlü saldırıya, kirli tuzağa ve girişimlere rağmen milletinin desteğiyle ferasetiyle bunların üstesinden gelmeyi başarmıştır." diye konuştu.
Çavuşoğlu, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na da değinerek, "Bir tarafta Mehmetçik'imiz kendi geliştirdiğimiz savunma gereçleriyle teröristlere o bölgeyi dar ederken onları oradan temizlerken, bu bölgede biz hiçbir şey olmamış gibi rutin olarak hayatımızı yaşamaya devam ettik. Savaşı, bu mücadeleyi, operasyonu hissetmedik. Bu bile başlı başına Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı göstermesi bakımından çok önemli bir örnektir. Bundan on yıl önce olsaydı İHA'larımız, SİHA'larımız İsrail yapımı Heron'lardan ibaret olsaydı, kendi savunma araçlarımız olmasaydı, bölge güçlü Türkiye olmasaydı acaba bu badireleri, bu kuşatma girişimlerini atlatabilir miydik?" değerlendirmesini yaptı.
- "Türkiye mutlaka hedeflediği noktaya ulaşacak"
Türkiye'nin son 16 yılda 3,5 kat büyüdüğünü ve bundan sonra da bu hedeflerinden asla vazgeçmeyeceğine işaret eden Çavuşoğlu, şu görüşlerini paylaştı:
"Bugün Batılı bölgelerde Türkiye'nin geleceğine ilişkin planlanan tuzaklara, içimizden bazı güruhların işbirliği yapmasına rağmen milletimiz ne olduğunu, ne yapılmak istendiğini gördü, görmeye devam ediyor. Allah'ın izniyle biz bundan sonraki süreçte milletimize olan güvenimizi tam manasıyla hissediyoruz, görüyoruz. Allah'ın izniyle Türkiye mutlaka hedeflediği noktaya ulaşacak. Türkiye artık daha güçlü, onurlu, bölgesinde ve küresel olarak söz sahibi masanın etrafında oturan, gerektiğinde yumduğunu vuran milyonlarca mazlumun ve mağdurun kendisinden beklentisi olan bir ülke haline geldi. Bu ülkenin bu gücünü muhafaza ederek sürdürmesi gerekiyor. Allah bizlerin de sizlerin de yardımcısı olsun. Bu birlikteliğimizi. huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsat vermesin."
Çavuşoğlu, konuşmanın ardından programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Kestel Belediye Başkanı Yener Acar ile Barakfakih Türbesi'nde dua etti.
Öte yandan Çavuşoğlu, buradaki programı öncesinde Dobruca Sosyal Tesisleri'nde AK Parti Gençlik Kolları başkanlarıyla basına kapalı görüştü.
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