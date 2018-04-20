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Türkiye 24 Haziran'da seçime gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 18:18 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: - "CHP demokrat bir parti değildir. Ellerine imkan geçse hasbelkader ülkeyi yönetmeye kalksa bütün seçimleri 1946'daki gibi yaparlar" - CHP Grup Başkanvekili Altay: - "Bu seçimin kazananı demokrasidir. Demokrasi kazanacak, şüpheniz olmasın" - CHP Çanakkale Milletvekili Erkek: - "Biz, gerçekten tarafsız ve 81 milyonu, Türkiye'yi kucaklayan cumhurbaşkanını 24 Haziran'da seçeceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "CHP demokrat bir parti değildir. Ellerine imkan geçse hasbelkader ülkeyi yönetmeye kalksa bütün seçimleri 1946'daki gibi yaparlar." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesinin görüşmelerinde şahsı adına söz alan Muş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atfen, "Er meydanına çık." denildiğini anımsattı.

Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığının açıklandığını hatırlatan Muş, Kılıçdaroğlu'nun ise henüz adaylığını açıklamadığını söyledi.

Muş, "Öztürk Yılmaz'ın, Didem Engin'in gösterdiği cesaret kadar Kılıçdaroğlu cesaret gösteremedi. Şu saate kadar adaylığını halen açıklayamadı. Sayın Kılıçdaroğlu da aday olursa kaybedeceğini ve kaybettikten sonra da CHP Genel Başkanlığından alınacağını çok iyi biliyor. Yani 'Abbas yolcu' olacağını çok iyi bildiği için aday olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Muş, 1946 yılındaki seçimlere de değinerek, "CHP demokrat bir parti değildir. Ellerine imkan geçse hasbelkader ülkeyi yönetmeye kalksa bütün seçimleri 1946'daki gibi yaparlar. Hiç şüpheniz olmasın." iddiasında bulundu.

Sataşma gerekçesiyle söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, sandık çağrısını CHP'nin yaptığını kaydederek, "Bu seçimin kazananı demokrasidir. Demokrasi kazanacak, şüpheniz olmasın." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, seçime karşı olmamakla birlikte bir dayatmaya karşı oldukları için genel kurulda oy kullanmayacaklarını söyledi. Kerestecioğlu'nun konuşmasının ardından HDP'li milletvekilleri Genel Kuruldan ayrıldı.

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ise şahsı adına yaptığı konuşmada, "24 Haziran 2018, özgürlükler cumhuriyeti, umut ve demokrasi yılı olacak" ifadesini kullandı.

Erkek, 20 aydır parlamentonun devre dışında ve demokrasinin askıda olduğunu savunarak, "24 Haziran'da millet bu saray, tek adam rejimine 'Dur' diyecek. Millet size demokrasi dersini verecek." dedi.

Anayasa değişikliği ile "Cumhurbaşkanının bir siyasi partiyle ilişiği kesilir." cümlesinin çıkarıldığını ancak bunun yerine anayasada bir düzenleme de yapılmadığını aktaran Erkek, şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın durumunun Seçim Kanunu'na ve hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.

Erkek, "24 Haziran 2018'de demokrasi kazanacak. Biz, gerçekten tarafsız ve 81 milyonu, Türkiye'yi kucaklayan cumhurbaşkanını 24 Haziran'da seçeceğiz." diye konuştu.

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