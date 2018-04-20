Türkiye 24 Haziran'da seçime gidiyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "CHP demokrat bir parti değildir. Ellerine imkan geçse hasbelkader ülkeyi yönetmeye kalksa bütün seçimleri 1946'daki gibi yaparlar." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesinin görüşmelerinde şahsı adına söz alan Muş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atfen, "Er meydanına çık." denildiğini anımsattı.

Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığının açıklandığını hatırlatan Muş, Kılıçdaroğlu'nun ise henüz adaylığını açıklamadığını söyledi.

Muş, "Öztürk Yılmaz'ın, Didem Engin'in gösterdiği cesaret kadar Kılıçdaroğlu cesaret gösteremedi. Şu saate kadar adaylığını halen açıklayamadı. Sayın Kılıçdaroğlu da aday olursa kaybedeceğini ve kaybettikten sonra da CHP Genel Başkanlığından alınacağını çok iyi biliyor. Yani 'Abbas yolcu' olacağını çok iyi bildiği için aday olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Muş, 1946 yılındaki seçimlere de değinerek, "CHP demokrat bir parti değildir. Ellerine imkan geçse hasbelkader ülkeyi yönetmeye kalksa bütün seçimleri 1946'daki gibi yaparlar. Hiç şüpheniz olmasın." iddiasında bulundu.