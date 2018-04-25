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Türkiye 24 Haziran'da seçime gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 12:41 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu: "Biz iktidara geleceğiz ve bir devri sabık falan yaratmayacağız. Adaleti tesis edeceğiz"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Biz iktidara geleceğiz ve bir devri sabık falan yaratmayacağız. Adaleti tesis edeceğiz." dedi.

Bekaroğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, AK Parti ve MHP yetkililerinin, 15 CHP milletvekilinin İYİ Parti'ye geçişine ilişkin yorumlarında seviyenin düştüğünü savunarak, bir algı operasyonunun yapıldığını ileri sürdü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın, muhalefet partilerine, özellikle CHP'ye ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik seviyesiz eleştirilerde bulunduğunu ve psikolojik terimlerle yorumlar yaptığını iddia eden Bekaroğlu, Ünal'ın öz geçmişinde yer verilen bilgileri paylaştı.

Öz geçmişte, Ünal'ın bir vakıf üniversitesinde MBA'da ders verdiğinin belirtildiğini aktaran Bekaroğlu, "Doktora yapmayan, öğretim üyesi olmayan bir insan yüksek lisansta nasıl ders verir? Düpedüz sahtekarlık. Ya da eğer böyle bir üniversite varsa o üniversiteyi bulup derhal kapatmak lazım. Bu adam yalan söylüyorsa gereğini yapmak lazım. Mitomani neymiş görmek gerekir." diye konuştu.

Bekaroğlu, iktidarın, "İktidarda kalmazsak yok olacağız" endişesi içinde olduğunu öne sürerek, "Biz iktidara geleceğiz ve bir devri sabık falan yaratmayacağız. Adaleti tesis edeceğiz. Onlar gibi davranmayacağız. Bu kadar korkmalarına gerek yok. Biz onları düşman görmüyoruz. Onlar bizim siyasi rakiplerimiz, biz fikirlerimizi anlatacağız, onlar da anlatsınlar, bölmesinler." değerlendirmesini yaptı.

CHP'nin "sıfır baraj" ittifakı önerisinde, İYİ Parti'nin HDP'yi istemediği görüşüne ilişkin değerlendirmesi sorulan Bekaroğlu, İYİ Parti'nin, bu konunun istismar edilip edilmeyeceğine ilişkin düşüncesinin olduğunu söyledi.

Abdullah Gül'ün olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soru üzerine Bekaroğlu, CHP'nin, Türkiye'nin bütün siyasal sosyolojilerine değecek, herkesin oy verebileceği bir adayla cumhurbaşkanlığı seçimine gitme gayreti içinde olduğuna dikkati çekti.

Bekaroğlu, henüz CHP'de Abdullah Gül ile ilgili bir tartışma ve konuşmanın yapılmadığını belirtti.

"Siz, Cumhurbaşkanı adayını tanımlarken 'yüzde 50 artı bir ve siyaset sosyolojisine değecek bir aday' diyorsunuz. Sayın Abdullah Gül bu aday tanımınıza tam oturuyor mu" sorusuna Bekaroğlu, "Tam oturmaz. Hiç kimse, böyle bir melaike, böyle bir şey yok. Biz bir araştırma yapmadık. Kaldı ki bir araştırma yüzde yüz bunu ortaya çıkartamaz. Fakat konuşuluyor. Bizim adayımız yüzde 30 alır. Ama ikinci turda kazanabilmemiz için yüzde 50 artı bir almamız gerekiyor." yanıtını verdi.

Başka bir soru üzerine Bekaroğlu, "Biz büyük ittifakta ısrar istiyoruz, 'sıfır baraj' ittifakının olması için gayret gösteriyoruz. Sayın Akşener, öyle tahmin ediyorum ki bu büyük ittifaka herkes girmese bile oldukça büyük olabilecek şekilde, bu ittifaka razı olacak. Bu ittifak, Adalet ve Kalkınma Partisinin kurduğu tuzağı bozacak. Dolayısıyla Meclis çoğunluğunu alacağız öncelikle." ifadesini kullandı.

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