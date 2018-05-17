Türkiye 24 Haziran'da seçime gidiyor

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Millet İttifakı adayının yüzde 55 gibi bir oyla Cumhurbaşkanı olacağına inandığını söyledi. Çiçek, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını nefretle kınadıklarını belirterek, CHP'nin her zaman için Filistin halkının yanında olduğunu vurguladığını dile getirdi. Filistin halkının millet olma vasfından uzak olduğunu bu nedenle halkın ezildiğini ifade eden Çiçek, Arap ülkelerinin bir arada ve Filistin'in arkasında durmadığını kaydetti. Çiçek, Türkiye'nin, bugün kadar Arap ülkeleri arasındaki sorunlara katılmayan ve zaman zaman hakemlik yapan bir pozisyon izlediğini, ancak Arap ülkelerinin sorunlarında taraf olduğunu savunduğu siyasi iktidarın, bunu ortadan kaldırdığını ileri sürdü. İslam İşbirliği Teşkilatından güçlü bir ses çıkarsa etkili olabileceğini vurgulayan Çiçek, teşkilatın, Türkiye'nin dönem başkanlığında Kudüs konusunda güç birliğiyle etkisini gösterebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçimine de değinen Çiçek, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Millet İttifakı adayının yüzde 55 gibi bir oyla Cumhurbaşkanı olacağına inanıyorum." diye konuştu. Akaryakıtta ÖTV ayarlamasını, seçim rüşveti olarak nitelendiren Çiçek, "Bizim milletimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi çalışkandır, zekidir, bu seçim rüşvetlerini asla kabul etmeyecek ve sandıkta mutlaka hukuktan, adaletten yana oy kullanacaktır. Millet İttifakı bu seçimleri kazanacaktır. 24 Haziran'dan sonra Türkiye'yi ümmet değil, millet iradesi, zihniyeti yönetecektir." değerlendirmesinde bulundu. Çiçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir röportajında yer alan af talebinin gerekçeleriyle ilgili soru üzerine, "Bunun iki yönü var. Hukuki yönü, yakıştıramayız ama azmettirmeye girer. Bu doğru bir açıklama değil." dedi. Konunun siyasi yönüne ilişkin de değenlendirmede bulunan Çiçek, "Biz, aftan çok, iyi hali görülmüş ve toplumda tepki görmeyen bazı suçlarda, İnfaz Yasasında düzeltme yaparak, adli kontrol ile cezaevi sicili temiz olan mahkumların tahliye edilmesini savunuyoruz." ifadesini kullandı.