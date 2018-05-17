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Türkiye 24 Haziran'da seçime gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2018 15:08 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek: - "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Millet İttifakı adayının yüzde 55 gibi bir oyla Cumhurbaşkanı olacağına inanıyorum"

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Millet İttifakı adayının yüzde 55 gibi bir oyla Cumhurbaşkanı olacağına inandığını söyledi.

Çiçek, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını nefretle kınadıklarını belirterek, CHP'nin her zaman için Filistin halkının yanında olduğunu vurguladığını dile getirdi.

Filistin halkının millet olma vasfından uzak olduğunu bu nedenle halkın ezildiğini ifade eden Çiçek, Arap ülkelerinin bir arada ve Filistin'in arkasında durmadığını kaydetti.

Çiçek, Türkiye'nin, bugün kadar Arap ülkeleri arasındaki sorunlara katılmayan ve zaman zaman hakemlik yapan bir pozisyon izlediğini, ancak Arap ülkelerinin sorunlarında taraf olduğunu savunduğu siyasi iktidarın, bunu ortadan kaldırdığını ileri sürdü.

İslam İşbirliği Teşkilatından güçlü bir ses çıkarsa etkili olabileceğini vurgulayan Çiçek, teşkilatın, Türkiye'nin dönem başkanlığında Kudüs konusunda güç birliğiyle etkisini gösterebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçimine de değinen Çiçek, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Millet İttifakı adayının yüzde 55 gibi bir oyla Cumhurbaşkanı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Akaryakıtta ÖTV ayarlamasını, seçim rüşveti olarak nitelendiren Çiçek, "Bizim milletimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi çalışkandır, zekidir, bu seçim rüşvetlerini asla kabul etmeyecek ve sandıkta mutlaka hukuktan, adaletten yana oy kullanacaktır. Millet İttifakı bu seçimleri kazanacaktır. 24 Haziran'dan sonra Türkiye'yi ümmet değil, millet iradesi, zihniyeti yönetecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çiçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir röportajında yer alan af talebinin gerekçeleriyle ilgili soru üzerine, "Bunun iki yönü var. Hukuki yönü, yakıştıramayız ama azmettirmeye girer. Bu doğru bir açıklama değil." dedi.

Konunun siyasi yönüne ilişkin de değenlendirmede bulunan Çiçek, "Biz, aftan çok, iyi hali görülmüş ve toplumda tepki görmeyen bazı suçlarda, İnfaz Yasasında düzeltme yaparak, adli kontrol ile cezaevi sicili temiz olan mahkumların tahliye edilmesini savunuyoruz." ifadesini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, FETÖ elebaşının Türkiye iade edilmemesi halinde İncirlik'in kapatılacağına ilişkin sözleri konusundaki değerlendirmesi sorulan Çiçek, "Gerçekten iktidar samimiyse ABD'nin, FETÖ elebaşının teslimi konusunda çok daha ısrarlı olmalı, İncirlik'in kapatılması dahil." yanıtını verdi.

- Akar ve Kalın'ın Gül'ü ziyareti

Başka bir soru üzerine Çiçek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile birlikte 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaretlerine ilişkin bilgi aldığını da söyledi.

Akar'ın, ziyaretin zamansız olduğunu kabul ettiğini, ancak Cumhurbaşkanlığı süreciyle hiçbir ilgisinin olmadığını özellikle vurguladığını aktaran Çiçek, şu bilgileri verdi:

"Ziyareti, daha önceden kararlaştırılan, özellikle dış politika ve Suriye öncelikli olmak üzere eski cumhurbaşkanının bilgilendirilme yönündeki sitemlerine bir cevap. Yani 3. Kolordu, NATO Kolordusu oldu. Onun devir teslim törenine gelmişken bu ziyareti de gerçekleştirip eski cumhurbaşkanına verdikleri sözü yerine getirmek istemişler. O da (İbrahim Kalın) törene gelmiş, o törendeymiş."

Basın toplantısına Çiçek'in kızı, CHP'den milletvekili aday adayı olan İrem Çiçek de katıldı.

İrem Çiçek, bir soru üzerine, adaleti temsilen milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu belirterek, gençler ve kadınların temsilini sağlamanın da öncelikli amacı olduğunu dile getirdi.

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