Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanlık Divanı Toplantısı

"Karma Parlamento Komisyonu tarafından da 15 Temmuz'da bombalanan yere bir ziyaret gerçekleşmemişti. O açıdan da son derece önemli bir ziyaret. Dolayısıyla Sayın Eş Başkan ve Başkan yardımcılarına teşekkür ediyoruz. Tabii biz daha önce olmasını arzulardık, bekliyorduk ama bugün olması da bizim açımızdan son derece önemli. Dolayısıyla bunu burada gerçekleştirebilmiş olmak, hem Türkiye-AB ilişkileri hem Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunun devamı ve ilişkileri açısından son derece önemli. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki 26 Nisan'da Varna'daki toplantıyla birlikte ve devamındaki süreçte Türkiye-AB ilişkileri hızlanarak devam edecek. Buna da parlamenter diplomasi ve karşılıklı parlamenterler anlamında verebileceğimiz katkıyı en iyi şekilde sunabilmek için çalışıyoruz."