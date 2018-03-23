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Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanlık Divanı Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 17:47 | Son Güncelleme

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Karayel: - "Umuyoruz ki 26 Nisan'da Varna'daki toplantıyla birlikte ve devamındaki süreçte Türkiye-AB ilişkileri hızlanarak devam edecek"

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanlık Divanı Toplantısı, TBMM'de gerçekleştirildi.

Toplantı için TBMM'ye gelen Karma Parlamento Komisyonu (KPK)-Avrupa Parlamentosu (AP) Kanadı Başkanlık Divanı üyeleri, FETÖ'nün darbe girişiminde zarar gören Şeref Holü bahçesindeki alanı ziyaret ederek buraya çiçek bıraktı.

KPK-AP Kanadı Eş Başkanı Manolis Kefalogiannis ile Eş Başkan yardımcıları Miltiadis Kyrkos ve Takis Hadjigeorgiou'ya Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile Eş Başkan Yardımcısı AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan ve Komisyon Üyesi CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel eşlik etti.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Karayel, uzun bir zamandan sonra Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunun büro toplantısının TBMM'de yapıldığını belirterek bu toplantının önemini vurguladı.

Karayel, 3 yıldan sonra 26 Nisan 2018 tarihinde Brüksel'de Genel Kurul toplantısının gerçekleştirileceğini belirterek şöyle devam etti:

"Karma Parlamento Komisyonu tarafından da 15 Temmuz'da bombalanan yere bir ziyaret gerçekleşmemişti. O açıdan da son derece önemli bir ziyaret. Dolayısıyla Sayın Eş Başkan ve Başkan yardımcılarına teşekkür ediyoruz. Tabii biz daha önce olmasını arzulardık, bekliyorduk ama bugün olması da bizim açımızdan son derece önemli. Dolayısıyla bunu burada gerçekleştirebilmiş olmak, hem Türkiye-AB ilişkileri hem Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunun devamı ve ilişkileri açısından son derece önemli. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki 26 Nisan'da Varna'daki toplantıyla birlikte ve devamındaki süreçte Türkiye-AB ilişkileri hızlanarak devam edecek. Buna da parlamenter diplomasi ve karşılıklı parlamenterler anlamında verebileceğimiz katkıyı en iyi şekilde sunabilmek için çalışıyoruz."

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