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Türkiye-AB Zirvesi için hazırlıklar tamamlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2018 20:22 | Son Güncelleme

Bulgaristan’ın Varna şehrindeki Evksinograd Rezidansı’nda gerçekleştirilecek Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde Varna’da güvenlik önlemleri arttırıldı.Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısında bulunan Varna şehri yakınlarındaki tarihi Evksinograd Rezidansı’nda yarın gerçekleştirilecek Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde Varna’da güvenlik önlemleri arttırıldı.

Bulgaristan’ın Varna şehrindeki Evksinograd Rezidansı’nda gerçekleştirilecek Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde Varna’da güvenlik önlemleri arttırıldı.
Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısında bulunan Varna şehri yakınlarındaki tarihi Evksinograd Rezidansı’nda yarın gerçekleştirilecek Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde Varna’da güvenlik önlemleri arttırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un ev sahipliğinde gerçekleştireceği görüşmeyi izlemek için yaklaşık 140 yabancı basın mensubu akreditasyon yaptırdı. Yabancı gazeteciler için zirvenin yapılacağı Evksinograd Rezidansı’nda basın merkezi kuruldu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ve ev sahibi Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un ise bu akşam Varna’ya geldikleri bildirildi.

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