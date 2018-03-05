Türkiye-ABD arasındaki toplantı 08-09 Mart’ta Washington’da yapılacak

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye ile ABD arasında Suriye’deki gelişmelerin ele alınacağı toplantının 08-09 Mart’ta yapılacağını açıkladı.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, “ABD ile Türkiye arasında kurulması kararı alınan ortak mekanizmalar vardı. Bunların ilk toplantısı 8 Mart’ta yapılacak. Bu toplantılara ilişkin Türkiye’nin hazırlığı ne durumda? Masada hangi konular olacak?” sorusuna Bozdağ, “08-09 Martta Washington’da başlayacak toplantının konusu Suriye’dir. Suriye’deki bütün gelişmeler. PYD, YPG, KCK, DEAŞ terör örgütü dahil bütün Suriye’de olup bitenleri kapsayan bir müzakere söz konusudur. 08-09 Martta Washington’da bu gerçekleşecektir. İleriki tarihlerde de diğer konularla ilgili ortak mekanizmalar işleyecektir. Bilahare Türkiye Dışişleri Bakanı ile ABD Dışişleri Bakanı bir araya gelecek ve nihai değerlendirmeyi yapacaklardır. Mart ayı bu açıdan son derece önemli. Tarih net değil ama Mart 18-19 belki o günlere rastlayabilir diye değerlendiriyoruz. Ancak bu tarih netleşmiş bir tarih değildir” cevabını verdi.
Suriye'de son dakika gelişmesi! Doğu Guta'da 38 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Valisinden son dakika açıklaması! Şişli'deki okulda eğitim durdu
Köpeği yola atan şahsa cezaevinden çıktığı gün araba çarptı
İstanbul'da pilot ile kule arasında ilginç diyalog
Hükümet hadım için harekete geçiyor! Bakanlar Kurulu sonrası flaş açıklama
Netanyahu'ya en büyük darbe! Sözcüsü itirafçı oldu
AK Parti’den vekillere 'uyum' mektubu
Tavandan damlayan kırmızı renkli sıvı polisi alarma geçirdi
18 yaşındaki kızı kaçırıp seks kölesi yapmışlar!
ÖSYM'den flaş ALES açıklaması
Bu nasıl anne? Yaptığını görenler gözlerine inanamadı
WhatsApp'tan kullanıcılarına müjde! Yeni işlevini test ediyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum