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Türkiye-ABD arasındaki toplantı 08-09 Mart’ta Washington’da yapılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 17:34 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye ile ABD arasında Suriye’deki gelişmelerin ele alınacağı toplantının 08-09 Mart’ta yapılacağını açıkladı.Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye ile ABD arasında Suriye’deki gelişmelerin ele alınacağı toplantının 08-09 Mart’ta yapılacağını açıkladı.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, “ABD ile Türkiye arasında kurulması kararı alınan ortak mekanizmalar vardı. Bunların ilk toplantısı 8 Mart’ta yapılacak. Bu toplantılara ilişkin Türkiye’nin hazırlığı ne durumda? Masada hangi konular olacak?” sorusuna Bozdağ, “08-09 Martta Washington’da başlayacak toplantının konusu Suriye’dir. Suriye’deki bütün gelişmeler. PYD, YPG, KCK, DEAŞ terör örgütü dahil bütün Suriye’de olup bitenleri kapsayan bir müzakere söz konusudur. 08-09 Martta Washington’da bu gerçekleşecektir. İleriki tarihlerde de diğer konularla ilgili ortak mekanizmalar işleyecektir. Bilahare Türkiye Dışişleri Bakanı ile ABD Dışişleri Bakanı bir araya gelecek ve nihai değerlendirmeyi yapacaklardır. Mart ayı bu açıdan son derece önemli. Tarih net değil ama Mart 18-19 belki o günlere rastlayabilir diye değerlendiriyoruz. Ancak bu tarih netleşmiş bir tarih değildir” cevabını verdi.

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