Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Çevre coğrafyalarda yaşananlara baktığımız zaman Türkiye, adeta bir barış adası. Türkiye, büyük bir cesaret ve milletin desteğiyle karşısına çıkan bütün tehlike ve risklerin üstesinden gelmeye çalışıyor ve geliyor." dedi.

Çavuşoğlu, Yenişehir ilçesinde, "Matay Spor Tesisleri"nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de yardımda bulunmanın hazzını yaşayan çok sayıda hayırsever olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her gün yeni yatırımlarla tanıştığını aktaran Çavuşoğlu, "Bunlar, ancak insana hizmetkar olmayı kendisine siyasi ideal olarak benimsemiş kadroların gerçekleştirebileceği, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla yol yürüyen kadroların yapabileceği şeylerdir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin milletine sevdalı, ülkesine aşık bir lidere sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye, bu değişim ve dönüşüm süreçlerinde birçok badireyle karşı karşıya kaldı. Birçok saldırıya maruz kaldı. Onun dik duruşu, omurgalı yapısı, bu milleti bütün badirelerin içinden büyük bir titizlikle kurtardı. Ülkemiz, milletimiz bu kutlu yürüyüşüne devam ediyor. Çevre coğrafyalarda yaşananlara baktığımız zaman Türkiye, adeta bir barış adası. Türkiye, büyük bir cesaret ve milletin desteğiyle karşısına çıkan bütün tehlike ve risklerin üstesinden gelmeye çalışıyor ve geliyor."