HABER

"Türkiye, adeta bir barış adası"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 15:14 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "Çevre coğrafyalarda yaşananlara baktığımız zaman Türkiye, adeta bir barış adası. Türkiye, büyük bir cesaret ve milletin desteğiyle karşısına çıkan bütün tehlike ve risklerin üstesinden gelmeye çalışıyor ve geliyor" - "Taşeron kullandıklarının, içimizdeki farklılıkları kaşımak suretiyle bizi birbirimize düşürmek istediklerinin de farkındayız. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Biz neyin ne olduğunun farkındayız"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Çevre coğrafyalarda yaşananlara baktığımız zaman Türkiye, adeta bir barış adası. Türkiye, büyük bir cesaret ve milletin desteğiyle karşısına çıkan bütün tehlike ve risklerin üstesinden gelmeye çalışıyor ve geliyor." dedi.

Çavuşoğlu, Yenişehir ilçesinde, "Matay Spor Tesisleri"nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de yardımda bulunmanın hazzını yaşayan çok sayıda hayırsever olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her gün yeni yatırımlarla tanıştığını aktaran Çavuşoğlu, "Bunlar, ancak insana hizmetkar olmayı kendisine siyasi ideal olarak benimsemiş kadroların gerçekleştirebileceği, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla yol yürüyen kadroların yapabileceği şeylerdir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin milletine sevdalı, ülkesine aşık bir lidere sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye, bu değişim ve dönüşüm süreçlerinde birçok badireyle karşı karşıya kaldı. Birçok saldırıya maruz kaldı. Onun dik duruşu, omurgalı yapısı, bu milleti bütün badirelerin içinden büyük bir titizlikle kurtardı. Ülkemiz, milletimiz bu kutlu yürüyüşüne devam ediyor. Çevre coğrafyalarda yaşananlara baktığımız zaman Türkiye, adeta bir barış adası. Türkiye, büyük bir cesaret ve milletin desteğiyle karşısına çıkan bütün tehlike ve risklerin üstesinden gelmeye çalışıyor ve geliyor."

- "Bizi birbirimize düşürmek istediklerinin farkındayız"

Milletin mutlu olması durumunda kendilerinin de mutlu olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Milletin bize çizdiği istikamet çerçevesinde, milletin standartlarını geliştirmek, Türkiye'yi değiştirip dönüştürmek adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hakan Çavuşoğlu, gelecek Türkiye'nin olduğu için ülke üzerinde tuzakların kurulduğunun farkında olduklarını belirterek, "Taşeron kullandıklarının, içimizdeki farklılıkları kaşımak suretiyle bizi birbirimize düşürmek istediklerinin de farkındayız. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Biz neyin ne olduğunun farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Hayırsever İbrahim Orhan'ın katkılarıyla yaptırılacak tesisin temelini atan Çavuşoğlu, daha sonra Yenişehir Belediyesi Bayanlar Spor Salonu'nun açılış törenine katıldı.

Bursa'da hastane yangını!Bursa'da hastane yangını!
AK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumuAK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumu
Suriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkelerSuriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

İlginizi Çekebilir

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan AK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumu

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan AK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumu

AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi? Canlı yayında açıkladı

AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi? Canlı yayında açıkladı

CHP'li vekilden olay 'Bahçeli' iddiası

CHP'li vekilden olay 'Bahçeli' iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım görüştü

Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar

Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.