Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye eskiden bu yana sürekli bekleyen, saldırılara savunma mekanizması geliştiren konumdaydı. Saldırılar karşısında 'Bekle, gör.' politikası izleyen konumundaydı. Olaylar karşısında müdahil olmayan, izleyen konumundaydı. Türkiye artık bölgede güç adası haline gelmiştir. 24 Haziran'dan sonra bu ivme daha da hız kazanacaktır." dedi. Çavuşoğlu, TRT Haber'in canlı yayınında yaptığı konuşmada, yurt dışındaki oy kullanımıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) verdiği rakamlara göre, bugün itibarıyla 1 milyon 227 bin seçmenin oy kullandığını söyledi. Bugün saat 21.00'e kadar 9 ülkede oy kullanma işleminin devam edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Benim tahminim, bir önceki seçime nazaran katılım daha da fazla olacak diye düşünüyorum. Tabii bunun yanı sıra pazar günü saat 17.00'ye kadar yurt dışı seçmen listesine tabi seçmenler gümrük kapılarında oylarını kullanmaya devam edecek. O bakımdan bir yandan Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı diğer yandan diğer kurumlarımız, YSK, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye olan aidiyet duygularını pekiştirecek, bu vatandaşlık görevini yapmaları konusunda çalışmalarını yürüttüler. Biz de Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak bu manada özellikle katılımı temin etmek bakımından çalışmalar yaptık. İnşallah yüksek katılımı bu vesileyle sağlamış olacağız."

- "Türkiye artık bölgede güç adası haline gelmiştir" Çavuşoğlu, Türkiye'nin son yıllarda kendi aktif politikasını yürütmeye devam ettiğini dile getirerek, 100 yıllık cumhuriyetin şu anda en güçlü anında bulunduğunu vurguladı. Türkiye'nin yerli ve milli eksende dış politika sürecini de devam ettirdiğini belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, güçlü bir liderlikle söz konusu olabiliyor. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan güçlü bir lider olarak bu noktada tavrını ortaya koyuyor ve Türkiye bu aktif siyasetini yürütüyor. Türkiye eskiden bu yana sürekli bekleyen, saldırılara savunma mekanizması geliştiren konumdaydı. Saldırılar karşısında 'Bekle, gör.' politikası izleyen konumundaydı. Olaylar karşısında müdahil olmayan, izleyen konumundaydı. Türkiye artık bölgede güç adası haline gelmiştir. 24 Haziran'dan sonra bu ivme daha da hız kazanacaktır. Dolayısıyla güç adası olarak Türkiye bir sonraki süreçte sadece bekleyen değil, eğer kendisi ve ülkesi için sınırları, güvenliği için bir risk, tehdit eden, tehlike olunan yerlere giderek orada gerekeni yapmaya çalışıyor."