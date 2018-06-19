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"Türkiye artık bölgede güç adası haline gelmiştir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 17:34 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: (2) - "Türkiye eskiden bu yana sürekli bekleyen, saldırılara savunma mekanizması geliştiren konumdaydı. Saldırılar karşısında 'Bekle, gör.' politikası izleyen konumundaydı. Olaylar karşısında müdahil olmayan, izleyen konumundaydı. Türkiye artık bölgede güç adası haline gelmiştir. 24 Haziran'dan sonra bu ivme daha da hız kazanacaktır" - "Bu noktada sadece Münbiç değil, bölgeyi tüm terör odaklarından kurtarmak için Türkiye için bir terör kuşatmasına asla fırsat vermemek için gerekeni yapacağız. Türkiye için birileri şunu söylüyordu; 'PYD, YPG, Afrin'in doğusuna, batısına geçecek, siz de - çok afedersiniz - mal mal bakacaksınız.' diyorlardı. Öyle bir şey yok. Türkiye aktif politikasını yürütecek. Bunların başını ezmeye devam edecek, Allah'ın izniyle"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye eskiden bu yana sürekli bekleyen, saldırılara savunma mekanizması geliştiren konumdaydı. Saldırılar karşısında 'Bekle, gör.' politikası izleyen konumundaydı. Olaylar karşısında müdahil olmayan, izleyen konumundaydı. Türkiye artık bölgede güç adası haline gelmiştir. 24 Haziran'dan sonra bu ivme daha da hız kazanacaktır." dedi.

Çavuşoğlu, TRT Haber'in canlı yayınında yaptığı konuşmada, yurt dışındaki oy kullanımıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) verdiği rakamlara göre, bugün itibarıyla 1 milyon 227 bin seçmenin oy kullandığını söyledi.

Bugün saat 21.00'e kadar 9 ülkede oy kullanma işleminin devam edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Benim tahminim, bir önceki seçime nazaran katılım daha da fazla olacak diye düşünüyorum. Tabii bunun yanı sıra pazar günü saat 17.00'ye kadar yurt dışı seçmen listesine tabi seçmenler gümrük kapılarında oylarını kullanmaya devam edecek. O bakımdan bir yandan Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı diğer yandan diğer kurumlarımız, YSK, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye olan aidiyet duygularını pekiştirecek, bu vatandaşlık görevini yapmaları konusunda çalışmalarını yürüttüler. Biz de Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak bu manada özellikle katılımı temin etmek bakımından çalışmalar yaptık. İnşallah yüksek katılımı bu vesileyle sağlamış olacağız."

- "Türkiye artık bölgede güç adası haline gelmiştir"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin son yıllarda kendi aktif politikasını yürütmeye devam ettiğini dile getirerek, 100 yıllık cumhuriyetin şu anda en güçlü anında bulunduğunu vurguladı.

Türkiye'nin yerli ve milli eksende dış politika sürecini de devam ettirdiğini belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, güçlü bir liderlikle söz konusu olabiliyor. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan güçlü bir lider olarak bu noktada tavrını ortaya koyuyor ve Türkiye bu aktif siyasetini yürütüyor. Türkiye eskiden bu yana sürekli bekleyen, saldırılara savunma mekanizması geliştiren konumdaydı. Saldırılar karşısında 'Bekle, gör.' politikası izleyen konumundaydı. Olaylar karşısında müdahil olmayan, izleyen konumundaydı. Türkiye artık bölgede güç adası haline gelmiştir. 24 Haziran'dan sonra bu ivme daha da hız kazanacaktır. Dolayısıyla güç adası olarak Türkiye bir sonraki süreçte sadece bekleyen değil, eğer kendisi ve ülkesi için sınırları, güvenliği için bir risk, tehdit eden, tehlike olunan yerlere giderek orada gerekeni yapmaya çalışıyor."

Hakan Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının bunlara örnek olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık müttefik devletler de dünya ülkeleri de Türkiye'nin bekleyen değil, tehlikeyi geldiğinde karşılayan değil, kaynağında bulup tüketen, orada onu yok eden bir ülke olduğunu gördüler, anladılar. Türkiye'nin bu kararlı ve dirayetli davranışı karşımızda bulunan müttefiklerimizi de diğer dünya ülkelerini de yeniden bir karar vermeye yöneltti. Münbiç, bunun sonucunda ortaya çıkan bir süreçtir. ABD ile Türkiye bir araya gelerek Münbiç konusunda bir karar aldılar; 'Teröristlerden orası temizlenecek' diye. Şimdi Türk askeri orada keşif ve denetleme faaliyetlerini yürütüyor. Bu noktada sadece Münbiç değil, bölgeyi tüm terör odaklarından kurtarmak için, Türkiye için bir terör kuşatmasına asla fırsat vermemek için gerekeni yapacağız. Türkiye için birileri şunu söylüyordu; 'PYD, YPG, Afrin'in doğusuna, batısına geçecek, siz de - çok afedersiniz - mal mal bakacaksınız.' diyorlardı. Öyle bir şey yok. Türkiye aktif politikasını yürütecek. Bunların başını ezmeye devam edecek, Allah'ın izniyle."

(Bitti)

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