AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye'nin artık çok başka bir kulvarda olduğunu belirterek, "Türkiye bugün sınırları ötesinde, süper güçlerin olduğu bölgelerde onları yarmak sureti ile 4 bin küsür teröristi etkisiz hale getirebilen bir ülke." dedi.

Partisinin Havza Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Karaaslan, burada yapığı konuşmada, daha güçlü bir Türkiye için 24 Haziran tarihinin çok önemli olduğunu söyledi.

Yeni Türkiye yolunda ilk adımın 16 Nisan 2017'de atıldığını vurgulayan Karaaslan, halkın "evet" tercihiyle farklı bir sürecin başladığına işaret etti.

Karaaslan, artık eski Türkiye'nin olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Eski Türkiye lafla sözle herkesin birbirine bir şeyler vadettiği, attığı tuttuğu bir ülke idi. Halen eskide yaşadığımızı zannedenler, havadan bebek bezi falan atıyorlar. Biz oraları geçtik. Oralar bitti artık. Türkiye artık çok başka bir kulvarda. Türkiye bugün sınırları ötesinde, süper güçlerin olduğu bölgelerde onları yarmak suretiyle 4 bin küsür teröristi etkisiz hale getirebilen bir ülke. Türkiye bugün Amerika Birleşik Devletleri tarafından binlerce tır dolusu gönderilen mühimmata 'dur' diye bilen bir ülke. Açıkça herkesin gözünün içine bakarak konuşan bir ülke. Bu ülkeyi alıp çok ileri bir seviyeye götürmek için yola çıktık. Rabbim inşallah bize nasip edecek bunu."

Karaaslan, konuşmasının ardından ilçede sivil toplum örgütleriyle esnaf ziyaretlerinde bulundu.

