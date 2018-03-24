TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Türkiye, artık eski Türkiye değil, dışarıdan emir ve talimatla yönetilen bir Türkiye değil. Kendi kararını veren, halkın menfaatlerini düşünen güçlü bir Türkiye." dedi.

Aydın, AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatınca ilçedeki otelde düzenlenen "Yatırım, Değerlendirme ve İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu, hem sınırlarını hem de bölgedeki Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerini korumak adına bölgede kararlı şekilde mücadele ettiğini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın düzenlenmesindeki amacın terör örgütlerini yok etmek olduğuna dikkati çeken Aydın, şöyle konuştu:

"Amacımız, Afrin'de terörist unsurlarını imha etmekti. Bizim Afrin'deki tek karış toprakta gözümüz yok. Afrin, Suriyelilerindir. Türkiye'ye göç eden mazlumların yeniden güven içinde kendi yurtlarına dönmeleri için Afrin'i terör örgütlerinden temizledik. Nasıl ki Bab ve Cerablus'u terör örgütlerinden temizlediysek yine Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'e barış ve huzur götürüyoruz.