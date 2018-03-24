HABER

"Türkiye artık eski Türkiye değil"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 20:07 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Aydın: - "Türkiye, artık eski Türkiye değil, dışarıdan emir ve talimatla yönetilen bir Türkiye değil. Kendi kararını veren, halkın menfaatlerini düşünen güçlü bir Türkiye"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Türkiye, artık eski Türkiye değil, dışarıdan emir ve talimatla yönetilen bir Türkiye değil. Kendi kararını veren, halkın menfaatlerini düşünen güçlü bir Türkiye." dedi.

Aydın, AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatınca ilçedeki otelde düzenlenen "Yatırım, Değerlendirme ve İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu, hem sınırlarını hem de bölgedeki Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerini korumak adına bölgede kararlı şekilde mücadele ettiğini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın düzenlenmesindeki amacın terör örgütlerini yok etmek olduğuna dikkati çeken Aydın, şöyle konuştu:

"Amacımız, Afrin'de terörist unsurlarını imha etmekti. Bizim Afrin'deki tek karış toprakta gözümüz yok. Afrin, Suriyelilerindir. Türkiye'ye göç eden mazlumların yeniden güven içinde kendi yurtlarına dönmeleri için Afrin'i terör örgütlerinden temizledik. Nasıl ki Bab ve Cerablus'u terör örgütlerinden temizlediysek yine Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'e barış ve huzur götürüyoruz.

Yarın ihtiyaç duyduğumuz anda İdlib, Menbiç ve Sincar'da da Afrin'de yaptığımız mücadelenin aynısını yaparız. Türkiye, artık eski Türkiye değil, dışarıdan emir ve talimatla yönetilen bir Türkiye değil. Kendi kararını veren, halkın menfaatlerini düşünen güçlü bir Türkiye. Asıl olan Türkiye'nin menfaatleridir. Bu anlamda da gerekli her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Aydın, AK Parti Milletvekilleri Salih Fırat, Adnan Boynukara ve İbrahim Halil Fırat ile Belören beldesindeki Belören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağızErdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız
ABD'den yeni Menbiç açıklaması: Çekilmek gibi bir niyetimiz yokABD'den yeni Menbiç açıklaması: Çekilmek gibi bir niyetimiz yok
Çiftlik Bank'ın sahibi hakkında yeni gelişme!Çiftlik Bank'ın sahibi hakkında yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi AK Parti Gölbaşı ilçe teşkilatı ak parti ilçe teşkilatı TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın toplantı

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler

AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler

Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız

Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız

AK Parti'de deprem! Selçuk İlçe Başkanı Osman Başterzi istifa etti

AK Parti'de deprem! Selçuk İlçe Başkanı Osman Başterzi istifa etti

İYİ Partili başkana makamında silahlı saldırı!

İYİ Partili başkana makamında silahlı saldırı!

Akşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesi

Akşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesi

Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu

Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.