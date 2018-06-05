HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Türkiye artık 'hasta adam' değil"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 01:39 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: - "20. yüzyıla girerken bize 'hasta adam' diyorlardı ama şimdi 21. yüzyılın başında Türkiye artık 'hasta adam' değil. Türkiye artık kararlı, iradeli, kaynaklarını doğru kullanan, liderliğiyle birlikte küresel ölçekte oyun kuran bir ülkedir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "20. yüzyıla girerken bize 'hasta adam' diyorlardı ama şimdi 21. yüzyılın başında Türkiye artık 'hasta adam' değil. Türkiye artık kararlı, iradeli, kaynaklarını doğru kullanan, liderliğiyle birlikte küresel ölçekte oyun kuran bir ülkedir." dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasındaki (KMTSO) 16. Geleneksel İftar Programı ve Maraş Dondurması Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Takdim Töreni'nde konuşan Ünal, 16 yıldır süren güven ve istikrar ortamının önemine dikkati çekti.

Ünal, 2002 yılından önce memurların maaşlarını aldıklarında koşa koşa döviz bürolarına gittiklerini çünkü iki gün sonrasını göremediklerini vurguladı.

Türkiye'de o dönem müteşebbislerin yatırım yapamaz olduğunu, güven ve istikrarın olmadığını ifade eden Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamdolsun bugün önümüzü görüyoruz. Bugün 2023'ü, 2053'ü konuşuyoruz. O yüzden artık hayal kurabiliyoruz. Artık öngörü geliştirebiliyoruz. Planlama yapabiliyoruz. Artık şehrimizi konuşurken, şehrimizi bütün boyutlarıyla konuşabiliyoruz. Bunun devam etmesi gerekiyor. İstikrarın sürmesi, Türkiye'nin büyümesi gerekiyor. Onun için de bizim siyasette oluşturduğumuz konsolidasyonu devam ettirmemiz gerekiyor. Bugün artık her şey sizin gözünüzün önünde gerçekleşiyor. 24 Haziran'a doğru giderken bizim şuna bakmamız gerekiyor: Dersine çalışan kim? Vizyonu olan kim? Derdi olan kim?"

- "Küresel ölçekte oyun kuran bir ülkeyiz"

Ünal, bütün dünyada ve tarih boyunca büyük işlerin büyük liderlerle yapıldığını anlattı.

Büyük tarihi dönüşümleri büyük liderlerin gerçekleştirdiğini kaydeden Ünal, "Bugün Türkiye'nin küresel ölçekte büyük bir lideri var. Biz bugün 21. yüzyıla girerken, 20. yüzyıla başlarken yaşadığımız olumsuzlukları yaşamıyoruz, çaresizlikleri yaşamıyoruz. 20. yüzyıla girerken bize 'hasta adam' diyorlardı ama şimdi 21. yüzyılın başında Türkiye artık 'hasta adam' değil. Türkiye artık kararlı, iradeli, kaynaklarını doğru kullanan, liderliğiyle birlikte küresel ölçekte oyun kuran bir ülkedir." diye konuştu.

Türkiye'nin, bölgesinde kurulan oyunları bozan ve masada yeni oyunlar kuran bir ülke olduğuna dikkati çeken Ünal, bunun sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Herkesin bunu siyasi mesele değil, bir memleket meselesi olarak görmesi gerektiğine işaret eden Ünal, "Aklıselim bize bunu söylüyor." ifadesini kullandı.

Mahir Ünal, Maraş dondurmasının tescillenmesiyle artık bu dondurmayı başkalarının Maraş dondurması diye satamayacağını sözlerine ekledi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, KMTSO Başkanı Serdar Zabun ve Meclis Başkanı Hanefi Öksüz ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'ın konuşmalarının ardından Maraş dondurmasının hikayesini anlatan film izletildi.

- Vinçle getirilen dondurma motorla kesildi

KMTSO bahçesinde, tescili yapılan dondurma için etkinlik düzenlendi.

Vinçle alana getirilen yaklaşık 8 tonluk dondurma alana indirildikten sonra, Mado Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla ve Erdal Kanbur tarafından motorla kesilip hem külahla hem de parçalar halinde katılımcılara ikram edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile diğer katılımcılar satırla dondurma kesti.

PARTNERJohnny Depp tanınmaz halde! Sevenlerini korkuttuJohnny Depp tanınmaz halde! Sevenlerini korkuttu
Meral Akşener: Kim çemkiriyorsa bilin ki ağır kallavi FETÖ'cüdürMeral Akşener: Kim çemkiriyorsa bilin ki ağır kallavi FETÖ'cüdür
Erdoğan: Sizlerden ricam her fırsatta gençlere eski Türkiye'yi anlatmanızdırErdoğan: Sizlerden ricam her fırsatta gençlere eski Türkiye'yi anlatmanızdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti AK Parti Genel Başkan Yardımcıs ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal dondurma iftar Kahramanmaraş Kahramanmaraş Taicaret ve Sanayi Odası

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

AK Parti'de 'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle fenomen olan amca pişmanlığı!

AK Parti'de 'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle fenomen olan amca pişmanlığı!

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

İlginizi Çekebilir

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deniz Baykal GATA'ya sevk edildi! Baykal'ın son sağlık durumu

Deniz Baykal GATA'ya sevk edildi! Baykal'ın son sağlık durumu

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı girişimi

CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı girişimi

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.