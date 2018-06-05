"Hamdolsun bugün önümüzü görüyoruz. Bugün 2023'ü, 2053'ü konuşuyoruz. O yüzden artık hayal kurabiliyoruz. Artık öngörü geliştirebiliyoruz. Planlama yapabiliyoruz. Artık şehrimizi konuşurken, şehrimizi bütün boyutlarıyla konuşabiliyoruz. Bunun devam etmesi gerekiyor. İstikrarın sürmesi, Türkiye'nin büyümesi gerekiyor. Onun için de bizim siyasette oluşturduğumuz konsolidasyonu devam ettirmemiz gerekiyor. Bugün artık her şey sizin gözünüzün önünde gerçekleşiyor. 24 Haziran'a doğru giderken bizim şuna bakmamız gerekiyor: Dersine çalışan kim? Vizyonu olan kim? Derdi olan kim?"

Türkiye'de o dönem müteşebbislerin yatırım yapamaz olduğunu, güven ve istikrarın olmadığını ifade eden Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ünal, 2002 yılından önce memurların maaşlarını aldıklarında koşa koşa döviz bürolarına gittiklerini çünkü iki gün sonrasını göremediklerini vurguladı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasındaki (KMTSO) 16. Geleneksel İftar Programı ve Maraş Dondurması Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Takdim Töreni'nde konuşan Ünal, 16 yıldır süren güven ve istikrar ortamının önemine dikkati çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "20. yüzyıla girerken bize 'hasta adam' diyorlardı ama şimdi 21. yüzyılın başında Türkiye artık 'hasta adam' değil. Türkiye artık kararlı, iradeli, kaynaklarını doğru kullanan, liderliğiyle birlikte küresel ölçekte oyun kuran bir ülkedir." dedi.

- "Küresel ölçekte oyun kuran bir ülkeyiz"

Ünal, bütün dünyada ve tarih boyunca büyük işlerin büyük liderlerle yapıldığını anlattı.

Büyük tarihi dönüşümleri büyük liderlerin gerçekleştirdiğini kaydeden Ünal, "Bugün Türkiye'nin küresel ölçekte büyük bir lideri var. Biz bugün 21. yüzyıla girerken, 20. yüzyıla başlarken yaşadığımız olumsuzlukları yaşamıyoruz, çaresizlikleri yaşamıyoruz. 20. yüzyıla girerken bize 'hasta adam' diyorlardı ama şimdi 21. yüzyılın başında Türkiye artık 'hasta adam' değil. Türkiye artık kararlı, iradeli, kaynaklarını doğru kullanan, liderliğiyle birlikte küresel ölçekte oyun kuran bir ülkedir." diye konuştu.

Türkiye'nin, bölgesinde kurulan oyunları bozan ve masada yeni oyunlar kuran bir ülke olduğuna dikkati çeken Ünal, bunun sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Herkesin bunu siyasi mesele değil, bir memleket meselesi olarak görmesi gerektiğine işaret eden Ünal, "Aklıselim bize bunu söylüyor." ifadesini kullandı.

Mahir Ünal, Maraş dondurmasının tescillenmesiyle artık bu dondurmayı başkalarının Maraş dondurması diye satamayacağını sözlerine ekledi.