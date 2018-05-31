"Türkiye artık hızlı, etkin kararlar alacak"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin son 16 yılda çok büyük hizmetlerle tanıştığını vurgulayarak, "Bunun yanı sıra çok büyük badireler de atlattı. Türkiye bir taraftan hizmetleri yağdırırken diğer taraftan bundan rahatsızlık duyan, insanın gelişmesini ve standartlarının büyümesini, artmasını istemeyen bir kesim Türkiye tıpkı eski günlerinde olduğu gibi yabancı ülke kapılarında borç para arayan bir devlet olmasını isteyenler, Türkiye'nin bu büyümesini, değişmesini hazmedemediler ve Türkiye'nin güçlü liderliğini temsil eden Recep Tayip Erdoğan'ı ve onun arkadaşlarını alaşağı etmek için her türlü kirli tuzağın içerisine girdiler." diye konuştu.

"Bugünlerde biz kendilerinin hangi kökten beslendiğini, bunların genlerinde neler olduğunu daha tek parti iktidarında bildiğimiz kesimler millete şirin görünmek ve milletin oyunu kazanmak için değişik manevralar içine giriyor. Bunlara karşı uyanık olmak zorundayız. Türkiye'de kim ne yaptıysa bunları iyi görmek, bilmek ve değerlendirmek zorundayız. Maazallah bunları görmez ve değerlendirmezsek yarının başımıza neler getireceğinin garantisini veremeyiz. Türkiye büyüdü ve güçlendi. Hem bölgesinde hem de küresel anlamda Türkiye güçlü bir duruma sahip. Bundan birkaç ay evvel Zeytin Dalı Operasyonu'nu gerçekleştirdik. Birimizin hayatında bir değişiklik oldu mu? Ekonomi de bir adım aksama oldu mu? Türkiye bir taraftan güçlü mücadele veriyor diğer taraftan insanı ve milleti hiç fark etmeden hayatı aynı rutinlikle devam ettiriyor. Hangi ülke bunu başarabilir? 10 yıl önce olsaydı biz bunları başarabilir miydik? Geldiğimiz nokta çok iyi."

- "Milletimiz artık uyandı"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye bir televizyon kanalında gazetecinin "Siz başörtüsü yasağıyla ilgi olarak geçmiş dönemde kamusal ve özel alan ayrımına gitmiştiniz. Başörtüsü takmayı cumhuriyet karşıtı bir durum olarak göstermiştiniz. Şimdi geriye dönük bir öz eleştiri yaptınız mı?" diye sorduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Gazeteci bu soruyu soruyor, İnce de 'Bunlar geçmişte kaldı ben önüme bakıyorum' diyor. Sen geçmişte kaldın da bunlar milletin hafızasında hala yerini koruyor. Sen bize bunları unutturmaya, gözlerimizin önüne perde çekmeye çalışarak gerçek olduğunu, düşünceni ve inancını saklamaya, gizlemeye kalkarsan kusura bakma bu millet de bunu yutmaz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son yıllarda başörtüsü ile ilgili yasaklar kalktı. Başörtüsüyle okuyan var, milletvekili var. Ne oldu? Ülke mi battı? Bunların zihniyeti bu. Bunlar bugün seçim öncesinde çarşaflı kardeşimizin yakasına CHP rozetini takarlar, sonraki gün seçimden sonra aynı çarşafı ayaklarının altına alarak ezerler. Bunlar böyle gaflet sahibi. Siz şimdi inanç sahibi kardeşlerimiz aklıyla alay edeceksiniz, 4 sene önce söylediklerini bize unutturacaksınız sonra 'Onlar geçmişte kaldı' diyeceksiniz. Yok öyle yağma. Senin şeceren, geçmişin bu. Senin bu geçmişin yarın burada ne yapacağının güvencesini bana vermiyor. Bu kadar açık ve net. Milletimiz artık uyandı. Milletimiz artık feraset sahibi. Aynı delikten iki defa sokulmak Müslüman'a züldür. Aynı delikten birden fazla sokulmayacağız artık."