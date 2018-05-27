Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, "Türkiye ileriye doğru gidiyor. Dünyada da itibarı olan bir ülkeyiz. Güzel günlerdeyiz ve bu güzel günler daha da ileriye gitmeli. Türkiye artık makas değiştiriyor. İnşallah daha iyiye gidecek. Bunun gerçekleşmesi için de 24 Haziran seçimleri çok önemlidir." dedi.

Kahraman, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Kahraman, burada yaptığı konuşmada, Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı olarak 1969 yılında Necmettin Erbakan'ın mitingini organize etmek için Konya'ya geldiğini anımsatarak, "Daha sonra meydanda bir miting oldu. Konya üç milletvekili çıkaracak kadar oy verdi. Çok değerli bir devlet adamını kendisini temsilen Meclis'e göndermiş oldu. Erbakan Hoca ile 1963 yılında başlayan bir dostluğum oldu. İnsanların kıymeti maalesef öldüğünde anlaşılıyor. Kişiler sağ iken kıymetini neden bilmiyoruz da öldükten sonra biliyoruz. Kendisi çok değerli bir başbakandı, vatanperverdi ve milliyetçiydi ama vefat etti. Ne mutlu kendisine. Onun fikriyatının peşinden gitmek Türkiye'nin esenliği için önemlidir." diye konuştu.