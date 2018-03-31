Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü savunma zirvesi başladı

Osman ŞİŞKO-Selçuk BAŞAR-Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN (DHA)- GİRESUN'da, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Milli Savunma Bakanlarının katılımı ile bu ülkeler arası 6'ncı Savunma Zirvesi toplantısı başladı. Giresun'un Dereli ilçesi Kümbet Yaylası'nda bir otelde gerçekleştirilen 6'ncı Savunma Zirvesi'ne, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria ile bakanlık ve askeri yetkililer katıldı.Bakanlar Canikli, Hasanov ve İzoria toplantı öncesi yaylada yürüyüş yaptı. Bakan Canikli, mevkidaşı bakanlara Kümbet Yaylası'nı anlattı. Bakanların gelişi öncesi yaylada geniş güvenlik önlemleri alındı. Zırhlı araçların görev aldığı yaylada asker ve polis özel harekat ekipleri de yayla çevresinde güvenlik önlemi aldı. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanlarının katıldığı zirvenin sonunda, savunma alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalanması bekleniyor.
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