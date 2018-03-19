Başbakan Binali Yıldırım, "Şehitlerimizin emanetlerine gözümüz gibi bakma mükellefiyetimiz var. Onun için hem Azerbaycanlı şehit yakınları hem de Türkiye'deki şehit yakınlarının daha çok bir araya gelmesi, kaynaşması birbirinizi çok daha iyi tanımanız gerekiyor. Bunun için de elden ne geliyorsa ne lazımsa yapacağız." dedi.

Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Türkiye-Azerbaycan Şehit Çocukları Kucaklaşıyor Projesi kapsamında Azerbaycan heyetini kabul etti.

Başbakan Yıldırım, canları pahasına büyük kahramanlık göstererek vatan için hayatlarını seve seve veren şehitlerin hatıralarını yaşatmanın en ulvi görevlerinden biri olduğunu belirtti.

Türkiye ve Azerbaycan'ın daima, iyi günde, zor günde birbirine destek veren iki ülke olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Azerbaycan Türkiye ilişkilerinde kardeşlik var, iki devlet, tek millet anlayışı var. Bu projeyle beraber dayanışma ve işbirliğimizin daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum. Türkiye, her zaman Azerbaycan'ın bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, egemenliğini desteklemiştir, buna önem vermiştir. Dağlık Karabağ sorununun uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi için Türkiye olarak elimizden gelen desteği verdik, vermeye devam ediyoruz. Ermeni işgalinin tamamen sona erdirilmesi, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarının tekrar Azerbaycan'a dönmesi, buradan giden göçgünlerin, kaçkınların yerlerine yerleşmesi mutlaka hak ve adaletin tecellisi için şarttır." ifadesini kullandı.