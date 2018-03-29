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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan savunma bakanları Giresun’da üçlü zirve gerçekleştirecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 16:24 | Son Güncelleme

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan savunma bakanları 31 Mart Cumartesi günü Giresun’da üçlü zirve gerçekleştirecek.Giresun’un Dereli ilçesine bağlı Kümbet yaylası Koçkayası tesislerinde gerçekleşmesi planlanan zirveye, Milli Savunma Bakanı ve Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria’nın katılacağı öğrenildi.Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansına (İHA) açıklama yapan AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlıu, "Böyle bir toplantının Giresun’da olması onur verici bir şey.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan savunma bakanları 31 Mart Cumartesi günü Giresun’da üçlü zirve gerçekleştirecek.
Giresun’un Dereli ilçesine bağlı Kümbet yaylası Koçkayası tesislerinde gerçekleşmesi planlanan zirveye, Milli Savunma Bakanı ve Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria’nın katılacağı öğrenildi.
Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansına (İHA) açıklama yapan AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlıu, "Böyle bir toplantının Giresun’da olması onur verici bir şey. Nihayetinde Bakanımızın Giresunlu olması hasebiyle misafirlerini de Giresun’da ağırlıyor olması ülkemiz ve Giresunumuz adına bizleri de onurlandırdı. Tabi gelen sayın bakanların ve teknik heyetlerin Giresun’un aynı zamanda yaylalarını da görme fırsatını tanımış olacağız. Giresun turizmi adına da bir fırsat olacak bizim için. Nihayetinde tek başlarına gelmiyorlar, eşleri ile geliyorlar. Onlar ile alakalı da gezi programları olacağı için turizme destek sağlayacağını da düşünüyoruz" dedi.

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