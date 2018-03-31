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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları Giresun’da yaylada buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 11:27 | Son Güncelleme

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları Üçlü Zirvesi bugün Giresun’un Dereli ilçesi Kümbet Yaylası’nda başladı.Koçkayası mevkiindeki otelde gerçekleşen zirveye aynı zamanda Giresun Milletvekili olan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ev sahipliği yaparken, konuk Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria zirve öncesi yaylayı gezdiler.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları Üçlü Zirvesi bugün Giresun’un Dereli ilçesi Kümbet Yaylası’nda başladı.
Koçkayası mevkiindeki otelde gerçekleşen zirveye aynı zamanda Giresun Milletvekili olan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ev sahipliği yaparken, konuk Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria zirve öncesi yaylayı gezdiler. Yaylaya ve doğaya hayran kalan konuk bakanlar, yetkililerden bilgi aldılar.
Gezintinin ardından gerçekleşen 3’lü zirvenin açılışında konuşan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli "Sizi burada seçim bölgemde ağırlamaktan ve 3 ülkenin savunma bakanları toplantısını burada düzenlemekten mutluluk duyuyorum" diyerek konuk bakanlara katılımları için teşekkür etti.
Toplantı basına kapalı olarak başlarken, savunma alanında işbirliği mutabakatı konularının konuşulacağı toplantının ardından Savunma Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası’nın imzalanması ve bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

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