Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları Giresun’da yaylada buluştu...(3)

"Tam bir mutabakata vardık" Bugün yaptıkları toplantıda üç ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi konusunda tam bir mutabakata vardıklarını dile getiren Bakan Canikli, "Esasında ilişkilerimizin ulaştığı seviye son derece iyi ve önemli bundan sonra da buna ivme kazandırılması, özellikle savunma alanında ülkelerimizin toprak bütünlüklerinin korunması , özgürlüklerinin savunulmasına katkı sağlayacak ve bu alanda kendi kendine yetecek projelerin geliştirilmesinin altını çizdik. Türkiye olarak savunma alanında zaman zaman karşılaştığımız problemleri ve sıkıntıları paylaştık ve buradan yola çıkarak bu alanda savunma altyapılarımızın, yeteneklerimizin karşılıklı olarak paylaşılması ve bir birimizi desteklememiz konusunda mutabakata vardık. Azerbaycan ve Gürcistan son yıllarda doğal gaz ve petrol havzalarındaki önemlerine binaen stratejik önemleri her geçen gün artan iki ülke, hem bu kaynakların sağlanması hem de dünyaya aktarılmasında stratejik öneme sahip iki ülke aynı şey Türkiye içinde geçerli. Bu özellikleri nedeniyle Azerbaycan ve Gürcistan’ın bu özelliklerinin gelişmesine katkı sağlaması için neler yapılabilir. Refah seviyesine nasıl katkıda bulunabiliriz noktasında görüşmelerimiz oldu" şeklinde konuştu.

"Bu bölgede Gürcistan ve Azerbaycan barışın ve huzuru korunması için kilit rol oynuyor"

Azerbaycan ve Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü Türkiye olarak savunduklarını ve desteklediklerini kaydeden Bakan Canikli, "Bu bölgede Gürcistan ve Azerbaycan’ın barışın ve huzuru korunması için kilit ülkeler olduğununda altını çizdik bu anlamda Azerbaycan ve Gürcistan’ın uluslararası hukuka göre tanımış sınır güvenliği son derece önemli. Azerbaycan ve Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü Türkiye olarak savunuyoruz ve destekliyoruz. Bu konuda da Türkiye olarak biz uluslararası platformda bu sorunun çözülmesi, Azerbaycan’daki Ermenistan işgalinin ortadan kaldırılması, aynı zamanda da Gürcistan’ın toprak bütünlüğünün sağlanması için uluslararası alanda biz gerekli girişimleri yapıyoruz. O destekleri her iki ülkeye veriyoruz. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov: "Türk halkının terörle mücadelesini destekliyoruz"

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ise Azerbaycan halkının Türkiye’nin ve Türk halkının terör ile mücadelesini desteklediğini ve onun yanında olduğunu hatırlatarak "Şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yaralı kardeşlerimize ise şifa diliyorum. Bugün burada üç ülke ortak strateji belirlemek için bir araya geldik. Azerbaycan, Gürcistan’ın arazi bütünlüğünü destekliyor ve her zaman Gürcistan’ın yanında olacağız. Bu bölgede ekonomik ve savunma alanında yapılan çalışmalarda bu bölgenin sulh içinde olabilmesi için görüşmeler yaptık. Biz orduların uzlaşmasını ve her alanda yaptığımız çalışmaların karşılığını görüyoruz. NATO’nun en güçlü ortaklarından biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tecrübesi bizim için çok önemlidir. Dilimiz, dinimiz, kültürümüz her şeyimiz bir olan Türkiye’den istifade etmek bizim için büyük bir şanstır. Bugün burada 6. toplantıyı yaptık. 7. toplantının Azerbaycan’da olması için meslektaşlarımı Azerbaycan’a davet ediyorum" ifadelerini kullandı.